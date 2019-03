La Tarde (21/03/19) de 18 a 19 horas

Tiempo de lectura: 1



Escucha ahora 'La Tarde', de 18 a 19 horas. Sinacio, sólo tengo cinco minutos. Tarantino escoge a Los Bravos para el tráiler de su nueva película: 'Once upon a time in Hollywood'. Hablamos con Mike Kennedy, cantante de Los Bravos. Los estrenos de cine con Juan Orellana. La clave del día con Ángel Expósito. La foto de Fernando de Haro.

'La Tarde', un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro, es un magazine de tarde que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, La Tarde ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso, dirigido por Pilar Cisneros y Fernando de Haro.

