Se queda la Nochevieja sola en Alfafar por la lluvia y la respuesta de una niña de su edifico le deja alucinada

2025, este año que entra, tiene que ser el año de la esperanza en Paiporta, en Alfafar, en Sedaví, en Masanasa y en tantos otros municipios de Valencia que resultaron hace más de 60 días devastados por la riada. Y 2025, debe ser también el año de la reconstrucción. Para ello es clave la importancia que lleguen las ayudas, y es que solo 41 familias de las 227 que perdieron algunos de los suyos durante la DANA han recibido la indemnización por fallecimiento, una de cada cinco.

La localidad de Alfafar tras el paso de la DANA

Por eso, La Tarde se ha querido acercar este 31 de diciembre hasta una de esas localidades valencianas para conocer cómo están viviendo las últimas horas de este 2024. Uno de esos municipios es el de Alfafar, donde está Encarna, oyente habitual de COPE y que cuenta que este año espera “pasarla sola, como la del año pasado y el anterior”.

Sola en Alfafar por las lluvias

Cuenta la mujer que el motivo de que se tome las uvas solas durante estos años es el hecho de que sus hijos suelen salir a la calle, aunque cuenta que uno de ellos este 2024 le hizo una propuesta: “mi hijo sí que me dijo ayer cuando vino: “mamá mañana vengo, te recojo y nos vamos a comer las uvas a Masanasa, en el punto cero, allí al son de las campanas del campanario”.

No obstante, hay un detalle que ha truncado los planes de la mujer: el mal tiempo y las lluvias en unos municipios que siguen retirando a día de hoy restos de lodo y barrio de calles o garajes tras el paso de la riada hace dos meses. “El barro se está ablandando y es un peligro salir a la calle, por lo menos para los mayores. Entonces claro, ya le dije a mi hijo “Fernando, no vengas porque no voy a salir de casa, es un peligro”.

La respuesta de una niña del edificio

No obstante, recibió una idea de donde menos esperaba, como contaba este mismo martes en La Tarde: “Entonces resulta que hay una personita aquí en mi escalera arriba de mí que se llama Mara. Y cuando se han tirado de que estoy sola y que voy a comerme las dudas sola, ya ha dicho, “sola por qué Encarna, tú te subes a mi casa y tú conmigo, te subes conmigo, y nos bebemos una copita de champín”, cuenta la vecina de Alfafar en COPE entre risas y emocionada.

EFE Un vecino de Masanasa trata de localizar su vehículo en un vertedero improvisado de coches

Reconoce la mujer a Israel Remuiñán que “ha sido una cosa tan bonita que, bueno, es que me ha llegado a la alma”. Cuenta Encarna que le ha dicho que nos e preocupase: “que subía a tomarme el champín contigo y con los papás, no salgo de casa, estoy calentita, subo arriba”. Y es que sólo tiene que subir un piso, porque no hay ascensor. “Pero eso ha sido, yo creo que el regalo más bonito de este fin de año. Me ha acogido como su yaya adoptiva, no te lo pierdas, y hace unas postales preciosas, llevo muchos años recibiéndola”.