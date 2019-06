¿Se necesita receta para comprar Ibruprofeno o Paracetamol?

Tiempo de lectura: 1



Cuando vas a tomar un medicamento es importante leer el prospecto. Es importante para conocer, de forma clara, su composición química y también si puede producir algún efecto secundario. Por ejemplo en uno de los medicamentos que se consumen de forma más común en nuestro país, hablamos del Ibuprofeno, te aconsejan leer de forma detenida todo el prospecto y saber qué es lo que en realidad estamos tomando. Igual ocurre con el Paracetamol.

Debido al “exceso” de consumo, Sanidad quier poner tierra de por medio y regular la adquisición de este medicamento en los centros farmacéuticos. En 'La Tarde' de COPE hemos consultado a Vicente Baixauli, vicepresidente de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, para explicar más detalles sobre esta nueva decisión de Sanidad: “Esta polémica viene de lejos pero no se estaba cumpliendo hasta ahora. Si hoy un cliente me pide este medicamento sin receta no se lo puedo dar, ya que en caso de un inspección me pueden sancionar con una importante multa”.

Vicente también ha subrayado que la necesidad de adquirirlo con receta siempre ha sido obligatorio: “En el caso de Ibuprofeno de 600 siempre es necesario la receta. En caso del de 400 no es necesario receta porqué es una dosis más pequeña”. Esto señala que, en la mayoría de los casos, se ha producido se ha producido una automedicación por encima de lo normal.