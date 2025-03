Mariscadora de A Coruña predice cuándo volverá a ser un "buen año" para un molusco popular

El marisqueo en Galicia es mucho más que un oficio: es una forma de vida para cientos de familias, como las que cada día faenan en la ría de Corme y Laxe, en la comarca de Bergantiños, provincia de A Coruña. Este jueves, dentro de la acción especial de COPE 'Cambio climático: el tiempo corre', hemos conocido en La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz que, sin embargo, la creciente influencia del cambio climático amenaza con alterar no solo sus aguas, sino también el equilibrio económico de las poblaciones costeras y los precios que los consumidores encuentran en los mercados.

Inés, una mariscadora con casi diez años de experiencia, lo tiene claro: "Este año está siendo muy malo porque el año pasado tuvimos mucha mortalidad. Está ahí el cambio climático que hace muchísimos años que está viniendo". Junto a otras mujeres —la mayoría de la agrupación— trabaja extrayendo berberechos, un molusco que cada vez es más pequeño y escaso. Según Inés, los efectos del clima se notan sobre todo tras las lluvias intensas: "Si llueve mucho, hay muchísima agua dulce en el río y el berberecho, si no puede abrir para alimentarse, se muere".

El problema no es solo la mortalidad directa de estos moluscos. Las mariscadoras también explican que si las zonas de cultivo no se trabajan con regularidad, las arenas se compactan y los berberechos no pueden enterrarse bien, lo que agrava su vulnerabilidad. "Aunque un año sea malo, no las podemos abandonar", dice Inés. Es una lucha constante entre mantener vivo el ecosistema y la presión económica de obtener ingresos.

cómo impacta el clima en tu bolsillo

El berberecho crece en una delicada mezcla de aguas saladas y dulces, entre el océano Atlántico y el río Anllóns. El problema surge cuando las lluvias torrenciales, cada vez más frecuentes y menos predecibles, reducen la salinidad de las rías. Pablo Pita, biólogo e investigador en el Instituto CICA de la Universidad de A Coruña, explica: "Cuando sube la temperatura, los procesos metabólicos del berberecho se aceleran y algunos no soportan la desecación y el calor, muriéndose".

El cambio climático también ha provocado un cambio en las mareas. Las llamadas mareas vivas —cuando el agua baja más de lo habitual— son cada vez menos frecuentes, lo que significa que las zonas donde crecen los berberechos pasan más tiempo sumergidas en agua dulce, afectando gravemente su capacidad para abrirse y alimentarse. "La marea no baja de todo y el berberecho está muchas horas con agua dulce. Si no puede abrir, se muere", insiste Inés.

La consecuencia directa es una caída de la producción. En Galicia, las cifras hablan por sí solas: las capturas de berberechos y almejas han descendido más de un 30%, lo que no solo afecta a las mariscadoras como Inés —"Ahora mismo nos da para pagar la Seguridad Social y poco más"—, sino también a los consumidores. En mercados como el de la Plaza de Lugo, en A Coruña, el precio de los productos frescos refleja esta crisis.

Durante un paseo por este mercado, donde más de 80 puestos exponen pescados y mariscos sobre el hielo, los precios muestran la huella del cambio climático. La parrocha a 8 euros, el jurelito a 10 y el calamar a 23. "Hay menos cantidad de pescado porque muchas de las especies están abandonando Galicia", explica el biólogo Pablo Pita. No solo disminuyen las capturas, sino que el calentamiento de las aguas ha impulsado un proceso conocido como la mediterranización del mar gallego.

La mediterranización

Según Pita, las aguas gallegas están viviendo un proceso de "mediterranización", con la llegada de más de 50 especies tropicales que antes no se veían en las rías altas y bajas. Peces originarios de Sudáfrica o Nueva Zelanda, como las barracudas o el pez globo, están desplazando a las especies tradicionales como la sardina o la caballa. "La tendencia es que haya más especies, pero menos abundantes", señala el biólogo.

El impacto de esta transformación climática se nota cada vez que haces la compra: más especies foráneas, menos abundancia de las de siempre y precios que suben. La naturaleza es sabia, como dice Inés, pero las alteraciones extremas dejan claro que las rías gallegas ya no son lo que eran.

El futuro del marisqueo gallego dependerá de cómo evolucione el clima y de las medidas que se adopten para mitigar sus efectos. Mientras tanto, cada vez que compras marisco o pescado en el mercado, estás viendo las consecuencias directas de un problema global que ya afecta a las rías y a las familias que dependen de ellas.

Cambio climático: el tiempo corre

El año 2024 dejó una huella imborrable en el clima del planeta: nunca antes, desde que hay registros, se había experimentado tanto calor global, con un incremento superior a los 1,5 grados respecto a niveles preindustriales. Una cifra inédita desde hace, al menos, 100.000 años.

La consecuencia directa fue un aumento considerable en la humedad atmosférica, fuente de energía para fenómenos extremos como la Dana que golpeó recientemente Valencia o las graves inundaciones de Grecia o Italia.

Ante este panorama, cabe hacerse algunas preguntas: ¿Estamos convirtiendo nuestra preocupación por el clima en acciones concretas? Aunque el Pew Research Center indica que ocho de cada diez españoles sienten inquietud por el calentamiento global, la realidad sobre cómo esto impacta en la vida diaria aún no está clara.

Para encontrar respuestas, los comunicadores de COPE recorren España para recoger testimonios que nos ayuden a hacer una radiografía sobre el cambio climático en nuestro país.

En esta misma línea, COPE ha abordado previamente otros temas clave como la crisis del mercado de la vivienda, la violencia machista, la escasez de agua en "Sequía: un peligro silencioso", o la salud mental en "Salud mental: España en terapia", galardonada con el Premio Ondas a la Mejor Programación Especial.