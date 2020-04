Julio Lumbreras, el 'guerrero' que ha batallado 57 días contra el coronavirus

Un escueto "Hola" destinado a sus hijos ha sido la primera palabra pronunciada con dificultad por Julio Lumbreras, que se ha convertido en el paciente de coronavirus que más tiempo ha pasado en una UCI. 57 días de ausencia, 57 días de luchar por tu vida sin ser consciente de ello. Con el despertar llega la sorpesa y el desconcierto de no saber ni dónde estás ni por qué. La sorpresa de que tu propio cuerpo no parece el tuyo. ¿Por qué estoy intubado, por qué tengo un agujero en la garganta que casi me impide hablar?

Julio, de 65 años, empezó a sentirse mal el 19 de febrero. Tenía síntomas de gripe, no respiraba bien y le diagnosticaron neumonía y le mandaron antibióticos. El 27 de febrero ya pasa a la UCI del hospital de Torrejón de Ardoz y es intubado. Casi dos meses después, Julio ya está en planta. Se siente raro, incrédulo y alucinando con los datos que va conociendo sobre la incidencia del coronavirus en España. Y es que Julio se ha despertado en un mundo diferente al que dejó. Después del 'hola' inicial, no es extraño que su siguiente pregunta fuera: '¿Mamá ha ido al dentista?'

Sergio Lumbreras, uno de los cinco hijos de Julio, ha contado este viernes en "La Tarde" de COPE para contar cómo ha sido ese proceso tan largo de curación de su padre. La familia nunca ha perdido la esperanza pese a que los médicos no eran optimistas ante las posibilidades de sobrevivir de Julio. 57 duros y largos días con final feliz, porque Julio evoluciona bien aunque todavía le queda mucha recuperación por delante. "Estamos contentos porque lo peor ha pasado ya", ha dicho Sergio.