La Foto: "Todo está lleno de ese polvo fino que dejan las guerras modernas”

La foto que me ha llamado la atención la he visto trasteando en internet. Es la imagen de un peluquero que, tijera en mano, hace su oficio en medio de un paisaje urbano devastado. El barbero se ha instalado junto a un edificio destruido por las bombas. En el suelo yacen cascotes grises, hierros del hormigón retorcidos como nervios torturados. Algunas de las placas de concreto son muy grandes y se han quedado giradas por la explosión a pesar de su mucho peso. Todo está lleno de ese polvo fino que dejan las guerras modernas. La broza de cemento y metal forma una pared. Y en esa pared el barbero ha instalado un gran espejo con un marco de madera muy historiado, que seguro que ha llegado desde un salón o desde un dormitorio que fue muy principal. El figaro se ha buscado también una mesita de madera para sus utensilios y una tarima en la que ha instalado una silla de plástico. Y tiene el peluquero un cliente joven, que no aguanta ya más el tupe oscuro que le corona la frente. Le ha rodeado el barbero el pecho con una toalla de baño y se afana en que quede muy guapo. El cliente sigue atento el ir y venir de las tijeras. Y se mira y remira en el espejo. Y, por eso, la foto que retrata un mundo destruido, un mundo retorcido por la violencia, un mundo convertido en un desierto de cascotes tiene en su centro el rostro de un joven reflejándose en un espejo. El joven, rodeado por la ruina, ve su rostro y, se recibe a sí mismo intacto, con la nariz, la boca, los ojos en su sitio. El joven de la foto al que le está cortando el pelo se recibe a sí mismo en el espejo, rehecho, incólume, reconstruido en medio de la destrucción.