La Foto: "El solido metal es tan fugaz como la vibración de una nota No ven que es cuestión de tiempo”

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en las páginas digitales del ABC. Es uno de las fotos que se exponen en PhotoEspaña, una foto de Margaret Watkins. Watkins fue una extraordinaria y enigmática fotógrafa que disparó su objetivo ya hace casi un siglo. En la foto de ABC retrata un edificio en construcción.

El esqueleto del que seguramente es un rascacielos ya ha llegado muy alto. Está formada por anchos pilares que ascienden buscando las nubes. De esos grandes apoyos surgen vigas horizontales que se entrecruzan y que dejan a la vista grandes remaches.

Se escucha en la foto el fragor de la obra, los golpes sobre la aleación, el estruendo de las gruas, los gritos de los oficiales, el sonido arrogante de la victoria sobre la gravedad: más arriba, más rápido. Donde antes no había más que aire, vuelo ligero de palomas, niebla pudorosa ahora se levanta la osamenta metálica del futuro. Los pilares y los vigas juegan con el espacio conquistado, lo dividen y lo cortan, y a la espera de paredes, suelos y techos forman un laberinto por el que la mirada sube y baja.

En dos vigas se distinguen las siluetas, solo siluetas, algo difuminadas, de dos obreros. Están de pie sobre las sin más sustento que su propio equilibrio. No están atados, no hay cuerdas que los protejan. No tiene miedo. Parecen contentos, satisfechos, orgullosos de lo que su trabajo ha hecho posible.

Se consideran los artífices del prodigio de acero, de la torre que llegará al cielo. No ven que entre las vigas y las pilares no hay nada. No ven que el solido metal es tan fugaz como la vibración de una nota No ven que es cuestión de tiempo. No ven la fugacidad de que lo parece tan sólido.