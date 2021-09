La foto: “El quinto y el sexto se amenazan con la mirada”

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en La Vanguardia. Tres parejas de hombres están enlazados, visten todos camisas largas que les llegan casi hasta las rodillas, camisas como túnicas, del mismo color que los pantalones . Uno de los hombres que está arrodillado le aprieta el pecho a otro. Un tercero está a punto de caerse al suelo por el abrazo fiero de un cuarto. El quinto y el sexto se amenazan con la mirada. Son luchadores de un país lejano que combaten en la arena. Decenas de espectadores los miran con atención. Son todos hombres dispuestos en círculo, en una grada como la de los antiguos circos. Parece que llevamos el circo, la contienda, la pendencia en la sangre. Parece que necesitamos una pela, sea real o ficticia, para divertirnos viendo a los gladiadores arriesgar su vida, para limpiar lo que la vida ensucia, para que haya un vencedor que derrota a a víctima, que la sacrifique. Luchamos y justificamos nuestra lucha asegurando que tenemos que defender nuestro salario, el pan de nuestros hijos, nuestra dignidad, el dinero que dejaremos en herencia, los derechos del buen nombre de nuestra empresa. Y es verdad que hay muchos atropellos, sobre todo atropellos de los más indefensos, de los que no tienen. Y que la lucha está justificada en esos casos. Pero muchas veces bajamos a la arena porque necesitamos una victoria, porque necesitamos una víctima que sacrificar, una víctima que pague no una injusticia real, sino todo el cansancio, todo el desencanto, todo el hastío que nos produce el sucederse de los días. Queremos ser los vencedores en la cola del metro, los luchadores aclamados en el circo de las vanidades imponiéndonos sobre alguien menos espabilado. Necesitamos a menudo victorias tontas, victorias pírricas porque llevamos el supuesto agravio a flor de piel, porque somos acreedores de la vida, porque pensamos que la vida no nos dado suficiente.