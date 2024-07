La foto de Fernando de Haro: "El huracán ha avivado en la madre ascuas que parecían apagadas"

Foto de una parcela en la que hay instalada una casa prefabricada de color negro. Bajo un árbol grande, quizás sea una gran encina, los aperos de la barbacoa, una silla, una mesa y un tronco. La casa negra tiene las ventanas cerradas y en cada ventana un aparato de aire acondicionado. Acaba de pasar un huracán y la casa prefabricada luce un poco descangallada sin que se puede señalar ningún daño concreto. El huracán ha dejado un gran charco entre el porche y el árbol, un gran charco de agua color pantano. Un niño vestido y con zapatos se baña en ese gran charco que ha dejado el huracán, levanta las manos y los pies para que floten. Mientras el niño se baña en el agua sucia, escucha a su madre que desde dentro de la casa negra se lamenta por lo injusta que ha sido la vida con ella. La madre recuerda que el huracán ha llegado en el peor momento, cuando tenía que hacer frente a la letra del banco, cuando no tiene dinero para hacer las reparaciones necesarias. El huracán ha avivado en la madre ascuas que parecían apagadas y recuerda que su padre era un borracho, que su madre era una sumisa sin carácter, que su hermana se quedó embarazada muy pronto y ella tuvo que cuidar del sobrino y no pudo estudiar, que Martin, aquel muchacho que parecía que iba en serio se las daba con queso con otra del instituto, que su primer jefe era un estúpido, el segundo un aprovechado y el tercero un viejo rijoso. La madre recuerda que nunca tuvo familia que le echara una mano, que los vecinos siempre le han mirado mal, que la maestra de la escuela a la que va su hijo no comprende su situación. El niño la escucha mientras se baña en el charco y deja que los pies y las manos le floten solos.