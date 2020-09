La Foto del Día: "Hay un tiempo para cuidar y otro tiempo para ser cuidado"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en ABC. Es la instantánea de un gesto y tiene como protagonistas dos manos. Sobre el fondo desenfocado de una mesa, en el que hay un plato, se estrechan dos manos. Los codos, que no se ven, están apoyados sobre la madera. El brazo y la mano de la izquierda han vivido mucho: la piel pálida, con algunos pecas, la muñeca huesuda, estrecha, sin adornos, sin pulsera ni reloj, los dedos como sarmientos. Brazo y mano de una mujer anciana que se abandonan en la mano de la izquierda, la mano de una mujer madura, todavía joven, con la piel rosada y tersa, con fuerza, con un reloj grande en la muñeca, reloj tirano que marca los tiempos, que anuncia una y otra vez que el presente se ha ido. La mano de la mujer anciana, piel y huesos, es sostenida, alzada con firmeza por la mano de la mujer madura, aún joven. Y este abandonarse, este estar ya sin el reloj tirano, este dejarse alzar, este no querer ya dibujar en el aire el propio gesto, este no seguir peleando, este gesto de la mano anciana amando serenamente el tiempo verbal de la pasiva, este gesto está lleno de sabiduría. Hay un tiempo para cuidar y otro tiempo para ser cuidado, hay un tiempo para batallar y otro para descansar, hay un tiempo para decir y otro para ser dicho. Hay un tiempo para llamar y otro para ser llamado. Siempre es el tiempo de ser alzado, sostenido.