Foto del Día: "¿Has probado a mirar el horizonte un buen rato, con calma?"

La foto que me ha llamado la atención la publica La Vanguardia. Y me ha llamado la atención porque es una foto del mar. El mar, el mar siempre da forma a la nostalgia de los que somos de tierra adentro. Que sí, que vemos mares de olivos, que oímos el mar en la autopista que ruge bajo nuestra ventanas, que hay mares de olivos, que creemos ver el mar en los saleros en los que se refleja la última luz del atardecer. Pero el mar es el mar. Y la foto de la Vanguardia es de la playa de la Barceloneta, que a ratos es una playa de barrio. En la foto, los que ven todo el día el mar están tumbados entre la grava y la arena, toman el sol, y miran el teléfono y se miran entre ellos y hablan de sus cosas y miran a un señor que ofrece mojitos. Los que ven todos los días el mar, es lógico, no miran el horizonte. ¿Has probado a mirar el horizonte un buen rato, con calma? Al principio te parece que está muy lejos, pero cuanto más miras esa raya que separa el agua y el cielo, más cerca está. Y cuando llevas un tiempo largo mirando te das cuenta que el horizonte está tan cerca que quizás incluso dentro de ti. Los que ven todos los días el mar no se quedan cayados para escuchar el juego de las olas que se ríen una y otra vez, ni cierran los ojos para sentir la brisa. Es lógico. Pero los que somos de tierra adentro, los que tenemos sed de sal, al llegar a la orilla, da igual que la mar esté calma o enfadada, al llegar a la orilla, de pronto nos volvemos a dar cuenta de que el mar infinito era la forma, la curva, la línea de la nostalgia que llevamos dentro. Nos damos cuenta de que esas olas que ríen discretas o enfadadas, esas olas que traen la brisa del horizonte, esas olas tienen la forma de una nostalgia, de una aspiración, de un querer oceánico, incontable.