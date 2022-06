La Foto del Día: "Se dedican a contar historias, a contar chistes que no podría reproducir este micrófono"

La foto que me ha llamado hoy la atención llega desde un escenario de California. Las tablas están forradas de placas doradas que reflejan los juegos de luces y los motivos geométricos de la decoración. Suena en la foto música disco de los 80. Una docena de negras, en realidad la mayoría son mulatas, ofrecen una coreografía llena de alegría. Digo negras o mulatas porque a las señoras no les gusta que las llamen ni personas de color ni afroamericanas. La del centro, que es la que lleva el micrófono, está enfundada en un rompedor y ceñido vestido de oro y azabache. Las formas de la bailarina son evidentes: mulos generosos, pechos orondos, brazos corpulentos. La señora lleva lo ojos cubiertos de una sombra muy clara, y abre la boca y se mueve con mucho ritmo. A sus espaldas su compañera ha optado por un dos piezas a juego con los dorados. Entre los pantalones y el top, le asoma el camino hacia un ombligo que se hunde en las profundidades. La compañera de delante gasta unos bermudas y otro top con plumas. Deja a la vista unas rodillas gruesas y una cintura considerable. Las otras danzantes van de la misma guisa. Todas tienen unos tipos con los que el señor Ruben hubiera disfrutado. Y todas se divierten como locas, miran a los espectadores con sorna. Es un auténtico carnaval afro en California. Benditas sean estas señoras negras y mulatas, que comen carne, beben cerveza, buen vino de su tierra y cuando se tercia un bourbon on the rock. Las benditas señoras negras no se toman en serio las redes sociales, tampoco se toman la tensión y les apasiona una buena barbacoa. Una buena barbacoa en la que no hablan de su ser de negras, amarillas y azules. Se dedican a contar historias, a contar chistes que no podría reproducir este micrófono y a discutir durante horas las razones y las sinrazones de todo. Benditas sean estas señoras negras y mulatas.