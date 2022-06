La DGT da luz verde al carné B1: ¿qué vehículos podrán conducirse y a partir de qué edad?

La DGT aprueba en España el carné B1 para que los mayores de 16 años puedan conducir vehículos eléctricos. Javier Llamazares, presidente de la fundación para la seguridad vial ha explicado en 'La Tarde' que estos vehículos llegan a España, después de que en otros países de la Unión Europea como Italia, Francia y Portugal, los hayan incorporado a su circulación. En el caso de Francia se implementó como vehículo para la agricultura. Estos vehículos son denominados cuadriciclos L7. En 2006 estos coches no eran demandados en España, pero según los sondeos de la DGT la demanda ha aumentado y los quiere incorporar a la circulación.

Hasta ahora en España los mayores de 15 años podían conducir cuadriciclos L6 con el permiso AM. Con esta modificación en el permiso B, los mayores de 16 años podrán conducir los cuadriciclos L7, sin superar los 90 km/h. Además, “estos vehículos no superan los 400 kilos en vacío”, ha explicado el presidente. Por otro lado, tienen más soporte de estructura en caso de protección de vuelco y airbag. “Todos estos cuadriciclos son eléctricos”, ha subrayado Javier Llamazares. Sin embargo, en España aún no existe el permiso de conducción para estos vehículos, por lo que hay existencias en nuestro país hasta que no se incorpore en el reglamento.