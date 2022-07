Así ha evolucionado la profesión del zapatero en pleno siglo XXI: "Está la cosa complicada"

Si se te rompe un zapato, si se descose o no está tan lustroso como cuando lo compraste, ¿qué haces? Lo tiras, te compras otros... la forma en que usamos los zapatos ha cambiado mucho en los últimos años. Antes te comprabas unos zapatos y pasabas años usándolos y, si se te rompían, los llevabas al zapatero, remendón y se arreglaban.

Por desgracia, esto ya casi no se hace, porque estamos más acostumbrados al usar y tirar. Pero, todo vuelve y, de hecho, hay marcas de zapatos que están preparados para que no cambies continuamente de zapatos. Y, aunque parezca extraño, aún quedan zapateros remendones, y están viendo como, en estos últimos años, llevamos menos los zapatos a arreglar, ya sea porque "la gente se compra menos zapatos" o porque "no se arreglan todos", ha asegurado Pablo, un zapatero remendón que tiene un pequeño local en el barrio de Chamberí, en Madrid. "Hay zapatos tan malos, tan malos que ni a los zapateros les gusta arreglar" ha comentado.