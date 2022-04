La vida de Elizabeth Holmes al descubierto en ‘The Dropout’

Los antihéroes están de moda. Solo hay que ver la cantidad de películas y series que se han hecho a lo largo de los últimos años sobre estos villanos. Harley Quinn, El Joker, Anna Delvey y la lista continúa. Un listado al que se une ahora Elizabeth Holmes con ‘The Dropout’, la miniserie de Hulu que ha llegado recientemente a España.

La ficción, de ocho capítulos, sigue a Elizabeth Holmes, una joven que consigue ser admitida en Stanford en la carrera de bioquímicay con un gran afán de éxito. Tiene su plan decidido desde su infancia y el propósito del personaje interpretado por Amanda Seyfried no es otro que conseguir ser multimillonaria y crear su propia empresa. Algo que consiguió con Theranos y su proyecto que consistía en diagnosticar sangre con un dispositivo móvil. Y que acabó siendo una gran estafa. Pero una que no se descubrió hasta casi una década después.

Por tanto, la serie sigue tanto el ascenso como la caída en desgracia de Elizabeth Holmes. Una trayectoria que no conseguiría sin la ayuda de Sunny (Naveen Andrew), su interés romántico en toda la trama. Él fue el ex presidente y director de operaciones de Theranos. Sin embargo, él y Elizabeth se conocieron en Pekin en 2002 cuando ella estaba realizando un viaje universitario y conoció a este hombre, mucho mayor que ella, con el que trabó una gran amistad. Una que se convirtió más tarde en relación profesional y amorosa, aunque esta segunda parte se ocultó a losinversores de Theranos. Y también fue la excusa con la que Elizabeth más tarde justificaría su comportamiento y su estafa, al asegurar que había sido manipulada por Sunny.

Durante ‘The Dropout’ también conoceremos a la doctora Phyllis Gardner, interpretada por Laurie Metcalf. Ella se tomó la molestia de analizar la parte teórica del primer proyecto de Elizabeth (un parche que diagnosticaba a los pacientes y les administraba el medicamento) y llegó a la conclusión de que no sería viable. Esto desagrado a Elizabeth pero sirvió a la doctora no solo para averiguar el carácter la joven, sino para detectar la estafa de Theranos casi al instante como iremos descubriendo durante esta miniserie que se encarga de presentarnos a Elizabeth Holmes, la joven multimillonaria que estafó a gran parte de Silicon Valley y puso la vida de millones de personas en peligro.