Una pedagoga te da la clave que debes tener en cuenta al elegir colegio para tu hijo: "Los protagonistas"

La duda forma parte de nuestro día a día. Ahora bien, cuando hablamos de la elección del centro donde nuestros hijos van a pasar una etapa de su vida crucial en su formación, hay que dudar lo menos posible. Nuria Villa es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y doctora en Pedagogía, así como profesora en la Universidad Internacional de La Rioja, y pasa este miércoles por 'La Noche de COPE' para hablar de ese momento tan fundamental en la vida de los más pequeños para dar una serie de pautas y consejos si tenemos que escoger un colegio para nuestros hijos.

La primera pregunta que debemos hacernos si nos ponemos a buscar colegio para nuestros hijos es "qué tipo de educación quieres para tu hijo o para tu hija y valorar qué centro se ajusta más a esas necesidades que tenéis personales y familiares", destaca Nuria Villa. "Luego también hay que elegir si queremos un colegio muy familiar, en un entorno verde, o queremos un colegio a lo grande, incluso con piscinas climatizadas, canchas de baloncesto...".

Tener estas cosas en cuenta no es la panacea, ya que "hay centros que son más pequeñitos que igual tienen ambientes más familiares y todos se conocen", pero lo importante es que "los niños y sus familias se sientan escuchados, que forman parte del centro, que se genera, por tanto, una comunidad educativa y que todos caminos tienen logros". La cuestión está en que "en muchas ocasiones, no se cuenta con todo el alumnado".

El foco

"Es clave trabajar también, por ejemplo, las emociones, tener un plan contra el acoso escolar, planes de convivencia", deja claro Nuria Villa. "Un centro que trabaje las emociones y que trabaje la empatía, el respeto, la riqueza de la diversidad, es un centro que cuida la comunidad educativa y que apuesta por una educación verdaderamente con mayúsculas, que es inclusiva e intercultural", remarca.

Cuando hay dudas, Nuria Villa recomienda aprovechar los días de jornadas abiertas para preguntar a "los verdaderos protagonistas: "Siempre he pensado que no escuchamos lo suficiente a nuestros niños y niñas. Como decía al principio, hay mucha tela que cortar cuando hablamos de la educación de nuestros hijos parece cosa menor, pero al final son los adultos del futuro y es importantísimo, es vital invertir tiempo en su educación, su acompañamiento en los primeros años de su vida en la formación educativa dentro y fuera de casa y el colegio es parte importante no deja de ser su segundo hogar", sentencia.

Nuria Villa cree que esa felicidad también se mide "en como los niños y niñas sienten su cole, que lo sientan suyo, no pueden sentir que es un espacio que no les pertenece". Recuerda una viñeta de Francesco Tonucci que decía que "en esa señal de 'peligro niños', quizás habría que poner en las grandes ciudades 'peligro coches', que los niños pudieran ir a los coles en bicicleta", destaca. En cualquier caso, "los tiempos que corren son claves, amar es urgente para tener valores para ser buenos ciudadanos y ciudadanas del futuro".