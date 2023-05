Una mujer seglar adopta a una niña y no puede creer lo que le ocurre años después: "El Señor me puso esto"

En 'La Noche de COPE' este viernes el programa rotó en torno a las madres, que viven este domingo su día. Una de las protagonistas es un caso de solidaridad y amor al prójimo inusual. Ella adoptó hace mucho tiempo una niña pequeña. Después adoptó a los 3 hijos que tuvo esta cuando creció y formó su propia familia. Ahora tiene en casa a una de ellas y su hija de 9 años, o sea, su bisnieta. No eran sus planes, porque su vocación es religiosa, es seglar y pertenece a una congregación. Era reticente a abrir su corazón y compartir su historia, por eso no mencionamos en ningún momento datos de ningún tipo.

Es una mujer que no está casada y explica en 'La Noche de COPE' que sus planes eran otros muy distintos: "Yo estaba en una obra social y nos convocaron a unos cuantos en uno de los centros de la Comunidad de Madrid de niños abandonados y unas navidades iban a salir cuatro o cinco, se acaba de morir mi padre y mi madre estaba muy triste. Le gustan mucho los niños y la llevé para pasar las navidades, fue como un regalo, y desde ese momento es que ya no pudimos dejarla, así como vienen las cosas de Dios, que se te atraviesan y como tú no sabes cuáles son sus planes...".

No fue sencillo porque "la niña, en el colegio, pues tenía problemas de identidad", como le cuenta a Beatriz Pérez Otín y Ana Pastor: "La abandonaron a los 16 meses y pues tenía muchos problemas mentales. Llegó un momento en que ya no sabía cómo se llamaba. Yo tenía pocos años, era una jovencita consagrada a uninstituto secular. Pero yo no podía abandonarla porque ya tenía un abandono encima. Pero es una responsabilidad tan grande adoptarla, con una adolescencia que ya es una enfermedad, como yo digo, que hay que pasar como un sarampión".

Era evidente, llegó el momento de traerla a casa. "Ella tenía como dos personalidades, no sabía si quería ser como yo, si quería ser como su madre verdadera, porque yo la conozco y tiene nueve hermanos, aunque ya no tiene nada más que dos porque se han muerto todos jóvenes por cuestiones de droga. Yo hacía un poco de padre, mi madre hacía más de madre porque yo trabajaba. Esa niña creció, tiene un corazón muy grande, es muy trabajadora y tiene muchas cualidades, pero luego tiene un problema que ella no se valora y tiene muy baja autoestima. Eso la ha llevado a muchos problemas: se casó muy joven y ha tenido tres niños maravillosos que ahora tienen 27, 26 y 22".

Madre otra vez

Lo que podía haber sido una época de felicidad e independencia de esta mujer, se volvió todo lo contrario: "En un momento determinado hubo muchas dificultades en el matrimonio, se fueron a vivir fuera de Madrid y rompieron la relación. Entonces me llamaron los servicios sociales y me dijeron que hacían con los tres niños. Un día de la Constitución, 6 de diciembre, pues me traen a los tres niños de 9, 8 y 4 y otra vez a ejercer de madre".

Es curioso pensar lo que le cuesta a muchas mujeres tomar la decisión de tener hijos, y esta mujer ha experimentado la maternidad de sopetón: "Yo tenía 62 años cuando me trajeron estos tres niños". La relación con su hija ha sido complicada, porque "ha estado yendo y viniendo entrando y saliendo", pero ella siempre le ha dejado claro que "tiene la puerta abierta de casa". Una de sus nietas aún vive con ella y ha sido madre también, por lo que es bisabuela: "Tiene nueve años". La protagonista de la historia explica si volvería a vivir todo esto y lo puedes escuchar aquí.

Es una verdadera maravilla encontrarse con estos ejemplos de bondad. Dio un paso en la navidad de hace muchas décadas y a partir de ahí comenzó una rutina de solidaridad que sigue. Esta es una manera diferente pero igual de válida y extraordinaria de ser madre.