El truco definitivo para no ahogar a tus plantas a la hora de regarlas: la clave está en usar este objeto

La mayoría de las plantas se pueden regar sin problemas con el agua del grifo, eso hace que su cuidado no sea complicado en líneas generales. Pero puede ser un desafío, especialmente cuando empieza a hacer calor. Tienes que estar pendiente y a menudo no se está seguro de estar acertando con la frecuencia y la cantidad. No todas necesitan la misma cantidad, ni el mismo sistema, por eso recurrimos a Belén Luengo en 'La Noche de COPE', que desgrana todos los detalles que debes tener en cuenta de cara al tiempo que viene y además se saca de la manga un truco muy útil.

Por tener importancia, la tiene hasta la temperatura del agua. Usarla tibia o fría puede dañar las hojas de las plantas, por eso se recomienda dejar reposar unos minutos en la regaderao el vaso que se use. De ahí radica la importancia del momento en el que se riega. Es preferible regar por la mañana que por la noche. Cuanto más tiempo permanezca la humedad en las hojas de las plantas, mayor será el riesgo de que se desarrollen enfermedades. Belén Luengo siempre hace hincapié en esta cuestión.

Es por lo que tienes motivos para no regar sobre las hojas; cuanto más cerca del suelo el agua, más llega directamente a las raíces. Aunque debes tener claro que las plantas, en líneas generales, deben regarse con abundancia, sobre todo si se habla de las plantas con flores, que es lo que concierne en el 'Entre el Verde' de esta semana, en 'La Noche de COPE'. Además, si lo haces con agua de lluvia, lo agradecerán. Por eso es recomendable dejar tus regaderas fuera cuando caigan precipitaciones. Además de ahorrar agua potable, ellas lo agradecerán.

El truco para saber cuándo debes regar tu planta que no conocías

Las plantas que no necesitan mucha agua son maravillosas porque es algo que no nos va a sobrar este verano y son ideales para aquellos que no se acuerdan todo lo que deberían de regarlas. Por eso este jueves Beatriz Pérez Otín y Belén Luengo se centraron en ellas. Con el calor no solo nos tenemos que proteger nosotros, sino que también hay que proteger a nuestras plantas, por eso hablaron de las plantas tan resistentes que ni siquiera piden casi agua y que puedes tener en el interior de tu casa. Aquí puedes escuchar un compendio amplio para tener varias ideas.





Son fáciles de cuidar, buenas para principiantes o para quien no quiere esclavizarse con las plantas, pero aun así hay que cuidarlas. El peligro de la supervivencia de estas plantas es pasarnos con el riego, es más frecuente matar una planta por exceso que por defecto. Así que cuidado. Por eso Belén Luengo te explica un truco más que interesante para conocer en qué momento concreto debes ponerte manos a la obra con el agua que puedes escuchar aquí. También te avisa de que a la mayoría les gusta el sol y que hay algunas que tienen un punto débil en las heladas.