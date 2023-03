El resultado de cambiar la sanidad preguntando a los pacientes: "El cuidado de lo invisible es esencial"

Humanizar, según la RAE, es "la acción de hacer humano, familiar y afable a alguien o algo". En determinadas profesiones es indispensable tener siempre presente que se trata con personas. Efectivamente, los médicos no solo curan. Por supuesto, hay muchos profesionales que asumen esta visión de los pacientes, como personas. Pero hay otros que no lo hacen. Y si hay una persona en este país que ha peleado por una humanización de la atención sanitaria es Gabriel Heras que este miércoles ha pasado por 'La Noche de COPE'.

Este médico especializado en Medicina Intensiva es el creador del proyecto HU-CI (Humanizando los Cuidados Intensivos). Comenzó en 2014 un camino que no cesa y que incluso ha traspasado fronteras. Nueve años después, su proyecto acaba de dar un último paso. Acaban de presentar la Fundación Humanizando la Sanidad. El inicio de este movimiento que defiende férreamente la atención a la persona nació en 2014, en el Hospital de Torrejón, en Madrid. Conocía a la perfección las insatisfacciones de los pacientes en la UCI. Fue tan simple como consultar.

La pregunta que les hizo fue la siguiente: "Si tú pudieras elegir el sistema, ¿cómo sería?". Él y su equipo recibieron más de 10.000 respuestas. La solución a estas son el origen de su proyecto. "Ha crecido muchísimo y de forma exponencial hasta el inicio de la pandemia. En ese momento nos planteamos que teníamos que seguir creciendo porque todo el mundo pudo ver lo necesario que es humanizar la sanidad", relata en 'La Noche de COPE' el médico intensivista.

"Un profundo ejercicio"

"Al final parece que siempre estamos hablando de atención centrada en el paciente, pero el sistema está compuesto también por los familiares, que durante la pandemia han sido las víctimas. Eso no puede volver a pasar y nos tiene que invitar a reflexionar qué sociedad queremos ser", explica Gabriel Heras. La otra pata que destaca el médico en 'La Noche de COPE' son "los profesionales": "¿Cómo vamos a dar un buen trato si no estamos bien cuidados? No puede haber un 50% de profesionales que tengan desgaste profesional o quieran dejar la profesión".

La humanización se traduce en "un profundo ejercicio de escucha activa para entender las necesidades de las personas" para ponerse "a su servicio". "Una de las demandas más importantes es la presencia y la participación en los cuidados y la flexibilidad de acompañar a sus seres queridos", explica Gabriel Heras. También destaca "el cuidado intangible": "Las emociones, el alma, el espíritu... Cosas que hemos obviado durante mucho tiempo por centrarnos en lo técnico, pero que hemos entendido que cuando no se está bien, las cosas van peor o más despacio".

"Hay una gran epidemia para todos en ese sentido y el cuidado de lo invisible es esencial", reflexiona. Todo esto se está empezando a notar. "Ya hemos presentado el proyecto de humanización de la Policía y de la Justicia", desvela Gabriel Heras. Porque cambiar lo que parecía inamovible es posible.