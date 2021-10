Regresa ‘Historias para no dormir’

Una puerta que chirría y un grito ensordecedor. Los que vivieron entre la década de los 60 y los 80 seguro que reconocen la imagen televisiva. Es hora de pasar miedo. En La Noche recordamos las ‘Historias para no dormir’.

Relatos de terror que nos contaba Chicho Ibáñez Serrador. Casi una treintena de episodios en los que el director adaptó obras literarias de terror, misterio, ciencia ficción o suspense de autores como Edgar Allan Poe. Capítulos que, años después, regresan, gracias a una conocida plataforma en streaming. No solo llegan los originales, también llega su continuación. Nuevas ‘Historias para no dormir’ que aterrizan el viernes, 5 de noviembre.

Detrás del proyecto está el hijo de Chicho, Alejandro Ibáñez. Es una idea que trazaron juntos, padre e hijo: la continuación de sus ‘Historias para no dormir’. El veterano director no llegará a ver cómo su obra continúa, pero nosotros sí. Para el creador, ha sido un reto, uno en el que “se mezclaban muchas emociones, tanto personales como profesionales”. En el terreno profesional, afirma que ha “disfrutado por completo al lado de los cuatro directores”.

Uno de ellos, Rodrigo Sorogoyen, se encarga de El doble, el segundo capítulo de esta entrega. Está protagonizado por David Verdaguer y Vicky Luengo y nos sitúa en un futuro cercano. En él, la inteligencia artificial domina el mundo y cada vez hay menos relaciones humanas. Un hecho que, asegura “puede llegar a ocurrir”. Sin embargo, también destaca que estas nuevas tecnologías “sirven para muchas otras cosas”.

Paula Ortiz también está tras las cámaras de estas nuevas ‘Historias para no dormir’. En su caso, se ha encargado de dirigir el episodio El asfalto que cuenta con Dani Rovira e Inma Cuesta. En él explora el miedo a ser tragado por la tierra. Un miedo que todos tenemos y que envuelve el capítulo. Uno que, según afirma ella, “quizás me eligió a mí” entre todo el “baúl de ‘Historias para no dormir’ que nos ofrecieron” y gracias al cual, el miedo vuelve a estar garantizado.