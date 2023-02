El producto para quitar el moho del baño que no necesitarás comprar: lo tienes en tu cocina

El otro día en 'La Noche de COPE' nos fuimos al supermercado para comprobar cómo se había aplicado la bajada del IVA en los alimentos. Hablamos con un tendero, con una periodista, cliente, que lleva meses comparando el precio de los mismos alimentos, y con la OCU, y se nos quedó pendiente, ver cómo está el precio de los productos que no son alimenticios. Los de limpieza, por ejemplo. Carolina, una búho fiel, nos escribió y nos decía: "¿Os habéis fijado que están por las nubes?".

A Carolina no le falta razón. En diciembre, por ejemplo, los precios de los productos de limpieza subieron un 3'4% y el acumulado del 2022 es de un 27'2%… ¡Tremendo! Y claro, nosotros tenemos que seguir limpiando la casa, así que le hemos pedido a Begoña Pérez, nuestra ordenatriz, que comparta de nuevo con nosotros las recetas para hacer productos de limpieza en casa económicos y eficaces. Siempre probando nuevos recursos, encuentra ideas realmente buenas para encontrar alternativas a esos productos que en ocasiones son muy agresivos.

?? Cómo quitar un chicle pegado a la ropa: La Ordenatriz le explica a @BeatrizPOtin, en @lanochedecope, un sencillo truco para eliminar estas incómodas manchas en este#DíaInternacionalDelChiclehttps://t.co/EZDr58ezNX — COPE (@COPE) January 13, 2023

El baño y la cocina, que son las estancias que más se ensucian. Para estas dos habitaciones, sin que se estropeen suelo, azulejos y encimeras, 'La Ordenatriz' apela al "agua oxigenada". "Es muy barata y nos puede quitar bacterias, malos olores...", recalca. Si atacamos la zona del "WC", hay personas que dicen que, a pesar de limpiar, "huele raruno". "Podemos pasar una bayeta en agua oxigenada y va a quitar olores", asegura la colaboradora de 'La Noche de COPE'.

Begoña Pérez también alude "al vinagre". "El de limpieza es muy barato", reconoce. Los dos usos que más destaca 'La Ordenatriz' son una aplicación "contra la cal" o "contra manchas de óxido". "Podemos ir solucionando cosas para no tener que cambiar la grifería porque está obstruida y no deteriorarla", apunta. También recuerda que esta sustancia "ataca muchísimo al mármol", por lo que no es recomendable su uso para limpiar este tipo de encimeras que son muy habituales en los hogares españoles.

El lavavajillas y el moho

"La lejía es lo mejor para el moho", asegura 'La Ordenatriz', pero, para evitar usar este concentrado, da una recomendación que seguramente desconocías. "Muchas veces", comenta, "aparece un moho rosa"; para quitar esas manchas, Begoña Pérez recomienda el uso de "lavavajillas". "Untamos un poco y lo dejamos reposar 20 o 30 minutos y lo quita fenomenal", desvela la colaboradora de 'La Noche de COPE'.

A diferencia del moho negro o verde, que están formados por hongos, lo que algunos llaman moho rosa, es en realidad la bacteria serratia marcescens, que puede crecer en áreas húmedas. Si bien el cloro contenido en el agua puede ayudar a evitarlo, si se llega a presentar, es indispensable eliminarlo. También se transmite por el aire y tiende a aumentar su presencia en temporada de calor. La razón por la que podría acumularse en tu baño, son las manchas húmedas con residuos grasos como el jabón, por suerte, eliminarlo no es tarea imposible.