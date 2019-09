'La Noche' pone el foco en la calidad de la alimentación de los centros escolares españoles

¿Recuerdas qué tal estaba la comida de tu colegio cuando eras niño? Probablemente digas que no te gustaba, que no era de muy buena calidad. Pues bien, ¿Y si te digo, que la situación no ha mejorado en estos años, y que, incluso, va a peor? En 'La Noche' nos metemos en la cocina donde se hacen los menús que luego nuestros hijos comen, queremos saber cómo funcionan, qué se puede mejorar, y cómo hacernos también más sostenibles.

A partir del próximo lunes, unos 2 millones de alumnos realizarán la principal comida del día en el colegio. Los comedores se convierten en un espacio clave para promover una alimentación saludable, sobre todo en un escenario donde un 40% de los niños de entre 5 y 9 años presentan obesidad o sobrepeso. Para muchos de estos menores el comedor es su principal pesadilla, y para los padres también. De hecho, y según el último estudio de “Valoración de los padres sobre la alimentación escolar en España”, indica que el 94% de los padres y madres en España no están satisfechos.

El chef Juan Llorca pasa por 'La Noche'. Él dejó su restaurante para mejorar la calidad de la alimentación en los comedores escolares, y ha creado para ello el movimiento #PorUnaEscuelaBienNutrida. Y además conoceremos a la madre, Cristina Romero, que consiguió llevar al Congreso 225 mil firmas contra el desperdicio alimentario de los comedores escolares. Si las comidas son malas, sobran y si sobran, se tiran.

Con el curso escolar ya en marcha y con la vuelta al cole más que solventada… llega un nuevo quebradero de cabeza para los padres: la alimentación en el colegio.