'La Noche' más musical con el grupo 'Orishas'

La música como arte nos provoca sensaciones. Aunque es nuestro oído el primero en captar nuestra esencia, el resto de sentidos también se contagian. Uno de los que mejor puede saborear la música es el gusto, porque como un buen guiso necesita que los ingredientes sean los adecuados, para que el resultado final esté en su punto. Dicen que la comida entra por los ojos, pero la música entra por el alma y en 'La Noche' la vamos a alimentar bien.

En 'La Noche' charlamos con el grupo de música 'Orishas', formado por Roldán González, Ruzzo Medina y Yotuel Romero, que se han reunido 10 años después para sacar su sexto álbum: 'Gourmet', en el que nos traen el mejor sabor cubano.

"La espera fue sobre todo un proceso de búsqueda de cada cual, y cada cual decidió hacer su mágia personal, lejos de la influencia de Orishas". Explica Yotuel al por qué de estos 10 años. "A raíz de ser productor, hablé con el presidente de Sony y le dije quería buscar un producto urbano que mezcle la raíz cubana, la campesina, con la urbana, y empecé a rebuscar y no había nada que me llenara. Y mi mujer me dijo: "lo que estás buscando es Orishas, llámales", realicé la llamada, y ahí empezó esto." Seguía comentando el cantante, Yotuel, explicando cómo volvieron a reunirse.

Además del disco, conocemos el lado más personal de los cantantes: "yo tengo fe en la mayoría de las cosas que me rodean, en mis amigos, en nuestro equipo de trabajo, en mi familia, mucha fe en este disco," asegura Roldán.

En 'La Noche' de COPE, cantamos, bailamos, reímos y conocemos más, a los cantantes del grupo 'Orishas' que tras de 10 años de espera, nos presentan su sexto álbum: 'Gourmet'.