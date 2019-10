"Me enamoré de la entrega de los misioneros con los más pobres"

Este es el rap que han hecho Grillex y Not From This World con motivo del Domingo Mundial de las Misiones que se celebra este 20 de octubre. Se llama Cadena de bondades, y este Domund de 2019 coincide con una efeméride que lo hace aún más especial.

Se cumplen 100 años de la carta de Benedicto XV titulada Maximum Illud, considerado el texto magno de las misiones modernas, de esas cadenas de bondades que son las misiones de la Iglesia católica. Por ello, el papa Francisco ha declarado este octubre Mes Misionero Extraordinario.

En todo el mundo, allí donde más se necesita, en las zonas donde se requiere ayuda para sobrevivir un día más, hay un misionero de la Iglesia. España, concretamente, tiene repartidos por todo el planeta 11.000 misioneros. Una experiencia que ya han vivido personas muy jóvenes como Ella estudia 3º de Enfermería. Él es ingeniero industrial. Solo tienen 20 y 21 años respectivamente. Son pareja, y son misioneros.

"Es algo que veo desde pequeña en mis tíos -misioneros en Perú-, una felicidad muy grande cuando volvían de su experiencia, y yo también quería vivirla", le comenta Gloria a Beatriz Pérez Otín en 'La Noche'. "Cada año es diferente, pero es algo muy bonito, y mejora mi relación con Dios", añade.

Su novio, Pablo, conoció la labor de la Iglesia hace dos años: "Me enamoré de esa entrega que tienen los misioneros por ir con los más pobres", ha señalado.

Frente a ellos, la voz de la experiencia: la hermana Carmen Cardoza, de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús. Ella vivió 10 años en Camboya. "Me da alegría conocer misioneros tan jóvenes", ha dicho.

