La edad frente al coronavirus: así es la visión sobre la pandemia en las distintas generaciones

Esta semana se han cumplido seis meses desde que el Gobierno decretase el estado de alarma. Seis meses en los que hemos vivido situaciones muy duras por los contagios y por la cantidad de gente que ya no está entre nosotros. Cuando acabó el estado de alarma pudimos salir a la calle y lo hicimos con mucha prudencia. Esto fue hace seis meses, pero ¿y hoy? ¿Seguimos teniendo tanta prudencia? Si estos días has visto la televisión o has estado pendiente de la radio, seguro que has escuchado o visto lo siguiente.

Es la campaña que el Ministerio de Sanidad ha lanzado para concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de no bajar la guardia con el coronavirus. En el spot de televisión, cada vez que escuchamos “pin, pan”, vemos imágenes que desde luego nos enfandan: jóvenes de fiesta, sin cumplir la distancia de seguridad, sin mascarilla y cada vez que escuchamos “fuera”, vemos la imagen de una persona en un hospital intubada, o peor, muerta.

Esta campaña pone en el centro de mira a los más jóvenes y uno puede pensar que son la cabeza de turco de un rebrote del que todos somos responsables. ¿Se sienten señalados los jóvenes? ¿Son ellos los principales culpables de los rebrotes? Hemos hablado con Isabel y con Jaime y nos contaban cómo se sienten con esta campaña y en su día a día. Las estadísticas hablan por sí solas en la primera oleada el tramo de edad con más casos diagnosticados era el de mayores de 80 años (casi 59.000 casos), pero en la actualidad el tramo de edad que más contagios ha sufrido es el que va de los 15 a los 29 años con más de 62.000 positivos.

Y es precisamente en la relación entre los mayores y los jóvenes donde se encuentra el punto más crítico. ¿Ha cambiado la percepción que tenemos de los adolescentes? ¿Los mayores se están fijando más en el comportamiento de las nuevas generaciones? Nos lo preguntamos en 'La Noche' de COPE.