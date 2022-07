Cómo elegir tus gafas de sol este verano: una experta da las claves para saber cuáles protegen nuestros ojos

Si has salido hoy de casa, puede que una de las cosas que hayas hecho de forma casi inconsciente es la de coger las gafas de sol. Muchos las usan por motivos puramente estéticos, pero lo cierto es que su función va más allá: son un sistema de protección ocular muy valioso que normalmente pasa desapercibido. Cada año en España se venden 16 millones de gafas de sol, de los que 6 se venden en puestos callejeros, es decir, sin controles de calidad, ni homologación. O lo que es lo mismo, una de cada tres gafas de sol en nuestro país está poniendo en riesgo nuestra salud ocular y visual. Aunque hay que decir, que nuestros ojos están preparados para defenderse de esa extra de luz que nos llega en estos meses, pero la ayuda que nos dan unas gafas de sol para protegernos nunca viene mal.

Para conocer de primera mano qué características deben tener unas buenas gafas de sol hemos hablado con dos expertas en la materia. Por un lado, Fátima Jalón es dueña de la óptica Visualtropía en Jerez de la Frontera y explica que la mayor parte de los clientes que acuden a su negocio se preocupan, principalmente, por la estética de la gafa.

Pero hay que tener cuidado porque unas gafas malas nos pueden producir daños desde la córnea hasta la retina, pasando por la conjuntiva y el cristalino. Unos daños, que quizá no se noten al instante, pero sí a un medio y largo plazo, como recuerda María Concepción Lillo, investigadora de patologías visuales y profesora en la Universidad de Salamanca, nos lo ha confirmado.

Qué tipos de gafas de sol existen

Si profundizamos un poco más en la calidad de las gafas, encontramos distintos tipos de lentes. Hay hasta tres categorías en un valor que va del 0 al 4. Las categorías 0 y 1 dan una protección inferior al 56%. Luego están las categorías 2 y 3. Estas son las ideales para hacer vida cotidiana, ir a la playa, conducir, pasear porque absorben entre un 57 y un 91% de la radiación lumínica. Y por último están las de la categoría 4, que son las más potentes, pero por ejemplo, esas no las podemos usar para conducir, al ser demasiado oscura, como nos explica Jalón.

Qué requisitos deben cumplir unas gafas de sol

Aunque no existe ningún método casero totalmente fiable para comprobar si las gafas de sol que ya tenemos están homologadas o no, si contienen las dos capas de protección o no, ya que habría que acudir a un laboratorio o a algunas ópticas, sí hay ciertos elementos que pueden hacernos sospechar. Unas buenas gafas de sol deben traer grabado en el interior de la patilla o en el embalaje el marcado CE y las siglas UV seguidas del número de la categoría de protección y la normativa que las regula. Si falta alguno de estos elementos, o todos, mejor no arriesgarse con ellas.