Auge de las suscripciones en tiempo de pandemia: una nueva forma de vender y de consumir

Si algo nos ha salvado estos meses de atrás del tedio y el aburrimiento ha sido nuestro consumo audiovisual a través de las plataformas en streaming. Y son múltiples, cada vez más: Netflix, Movistar, HBO, Disney. Son muchos los que han optado por este tipo de suscripciones. ¿Qué me dirías si te digo que las suscripciones están en auge, y no sólo para consumo de películas o series? También están las suscripciones a Spotify de música o de el gran gigante de las compras, Amazon.

Pues bien, copiando a los grandes, ahora son también los negocios pequeños los que apuestan por las suscripciones para subsistir. Estuches de belleza y productos de cuidado personal, medios de comunicación, servicios legales, salud, o moda. Sí, moda. Existen negocios que se dedican a elegir la ropa con la que te vistes teniendo en cuenta qué tallas usas, y cuál es tu estilo. Elena Palomo estuvo suscrita durante un tiempo a una de estas empresas.

Los consumidores ya no queremos ser dueños de una mercancía, si no de los servicios. Algo que se ha constatado durante esta crisis sanitaria. Por un lado los clientes recluidos en nuestro hogar, no podíamos salir tantas veces como queríamos a la compra amenazados por el virus.

Elena es una clienta satisfecha, como muchos otros que explican que este negocio haya crecido entre 2012 y 2020 un 403%. Conoceremos otros negocios que se sostienen en gran parte por la economía de suscripción como Bebenube, surge por su deseo de conciliar su vida familiar con su vida laboral. Antes trabajaba en la industria del turismo y era muy sacrificada para él. Comenzaron hace cinco años. Vio que este modelo de negocio de las suscripciones estaba en auge y lo aprovechó con su socio y su mujer, que es pediatra.

También analizamos las claves con todo un experto en la digitalización de los negocios. Adolfo Ramírez Morales es experto en transformación digital y autor del libro ‘Digitalízate o desaparece’. Si tienes un negocio, es muy probable que te interese lo que tiene que contarnos.

La situación actual nos ha cambiado a todos a marchas forzadas. De una manera o de otra nos hemos tenido que adaptar a las cuarentenas, que entre otras cosas ha modificado nuestra manera de consumir. Te presento a Ana, la mamá de un niño de 10 años al que le encanta la televisión, la consola, YouTube.

Lo normal para cualquier chaval de su edad. Sin embargo, Ana quería que el tiempo que su hijo consumía frente a una pantalla fuera más provechoso, sobre todo ahora que no podía ir a actividades extraescolares. Así que se animó a contratar a Nannyfy TV. Una empresa con la que ya tenía una experiencia previa con su servicio de canguros, pero que ahora también a raíz de la crisis ofrecía otros servicios. Esos que Ana ha contratado.