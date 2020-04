Así es la situación en la que se encuentran las embarazadas durante estos días de cuarentena

No sé si es tu caso pero puede ser que la cuarentena te haya pillado embarazada o a punto de dar a luz. Seguramente nunca hubieras imaginado vivir así todo ese proceso, ya de por sí complicado. En ‘La Noche’ de COPE queremos dedicar los próximos minutos a hablar de este tema y precisamente, hay dos mujeres que trabajan en esta casa y que han vivido ambas situaciones.

Nuestra compañera de Megastar Andrea Caña tiene 8 meses de embarazo. Andrea cuenta a los micrófonos de la Cadena COPE el miedo que sentía al principio de la situación y que por desgracia ya se ha ido acostumbrado.

La otra cara de la moneda, quien ya ha superado esta situación es Ángela. Lo hizo el pasado 19 de marzo y ya pasa los días sin salir de casa y con su pequeña. Ángela nos relata las fuertes medidas de seguridad a la hora del parto y posteriormente. Ella tan solo pudo estar acompañada de una sola persona, su marido.

Seguimos hablando de embarazos en tiempos de coronavirus, pero en este caso, de una práctica que algunas mujeres están llevando a cabo por miedo a contagiarse en el hospital. Me refiero a los partos en casa, algo que puede tener consecuencias muy graves para la madre y el bebé.

De hecho, la cantante Malú, ha hecho pública su intención de dar a luz en casa precisamente por ese miedo. Unas declaraciones un tanto polémicas y no bien recibidas por los profesionales de esto. Así que queremos poner sobre la mesa los riesgos de esta práctica y para ello hemos querido contar con el ginecólogo Jackie Calleja. Un profesional que ha advertido de lo poco preparados que estamos en España para hacer este tipo de prácticas sin que existan riesgos. "Un embarazo se puede complicar en cualquier momento", ha señalado Jackie Calleja.

Hay que decir que esta no es una situación generalizada. De hecho, la mayoría de las mujeres acuden al hospital a dar a luz. Lo cierto es que algunas de esas madres tienen el virus y muchos hospitales ante esta situación, las aíslan y separan de sus bebés. No es el caso del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Es uno de los pocos que, tras comprobar que no se ha transmitido la enfermedad en ninguno de los 60 partos de mujeres contagiadas en toda España, ha decidido no separar a las madres con Covid-19 de sus bebés tras el parto. Una medida que el jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda,Tirso Pérez de Medina, ha compartido en 'La Noche' de COPE.

