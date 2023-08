Así es el salario medio de un portero de discoteca en España: "Ahí te planteas si merece la pena"

Tienen que vigilar que la gente que entra en la discoteca lo haga en buenas condiciones, no sólo de vestimenta, sino psicofísicas, pero también de que la conducta de la gente que está dentro sea la correcta, cosa que a veces es muy difícil. Sergio Fernández es el portero de discoteca más famoso de Españaporque a través de sus redes sociales muestra su trabajo y da consejos de civismo a los jóvenes. Pasa por 'La Noche de COPE' con Carlos Márquez para descubrir los secretos de esta profesión que todo el mundo ve siempre desde el otro lado.

No es sencilla, seguramente tampoco es vocacional, pero lo que está claro es que en el imaginario colectivo no son los buenos de la película. No dejan entrar "al garito con zapatillas", que decía El Canto del Loco. Muchas veces tienen que usar la fuerza física para contener a una persona que está desatada. Sergio no es así porque su imagen es impoluta y de buen comportamiento. Cuenta con más de 3 millones de seguidores en Tik Tok, donde da consejos de civismo a los jóvenes y buenas prácticas a otros porteros de discoteca. También lo ha hecho en 'La Noche de COPE'.

Su historia como portero nace cuando todavía estaba la peseta. A los 16 años, un día que terminaba de repartir sus pedidos en el Paseo de la Castellana, en Madrid, le intentaron atracar tres chicos. Después de vivir eso, decide practicar Muay Thai. Cuando le pidieron todo lo que tenía, corrió por un carril donde no iba ningún coche hasta que lo atropellaron y se despertó en la ambulancia. Ahora ha publicado un libro, 'El Portero', donde cuenta sus vivencias en la vida nocturna: "Salvar una vida" o "Evitar una violación" son algunos de los capítulos.

Así cobran los porteros de discoteca

Entre todas estas experiencias es normal pensar si merece la pena o no este trabajo. A Carlos Márquez le surge la duda de cuánto cobra un portero de discoteca. El sueldo depende mucho del tipo de local en el que trabaje. No es lo mismo trabajar en una discoteca pequeña en un pueblo que en la discoteca de moda de una gran ciudad. Pero sí es cierto que en los últimos años los sueldos del personal de la noche se han visto reducidos. Sergio Fernández presenta diferentes situaciones y establece una media en 'La Noche de COPE'.

Los porteros son únicamente controladores de acceso y por eso sus funciones están tan limitadas. Todo lo que ocurra fuera del local no es de su competencia sino de la Policía. Excederse en sus funciones puede dar lugar a responsabilidad penal para ellos y responsabilidad civil para el establecimiento en el que trabajan. Su labor se reduce prácticamente a impedir el acceso al local de aquellas personas que no cumplan con las condiciones establecidas por el derecho de admisión, siendo siempre condiciones objetivas y no discriminatorias.

