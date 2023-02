La amistad es confianza, es amor, es apoyo cuando lo necesitas y cuando lo necesitan… pero más allá de estos atributos, la amistad es también tiempo. Cuanto más tiempo dura una amistad, más bonita y necesaria se hace ¿verdad? El premio Princesa de Asturias de las Letras 2022, Juan Mayorga, ha creado una obra de teatro en la que tres amigos reflexionan sobre la 'Amistad', así con ese nombre se titula, con la salvedad de que uno de ellos está muerto. Esta obra está interpretada por los actores Ginés García Millán, Daniel Albaladejo y José Luis García-Pérez y se puede ver ya en Matadero Madrid.

Juan Mayorga y Ginés García Millán han pasado este viernes por 'La Noche de COPE' para hablar sobre la obra y sobre ese factor sobre el que gira. El premio Princesa de Asturias de las Letras 2022 es el responsable de escribir esta obra y se vio motivado por el simple hecho de que "la vida sin amigos es más aburrida". "La obra viene de muchas experiencias y de observar a mucha gente que es amiga o deja de serlo". Y es que hay mucho que ahondar en la vida de los dos protagonistas del programa de esta madrugada.

"La amistad es importante en cada edad. De pequeños nos importa que alguien nos invite a un cumpleaños. De mayores pensamos que perdemos algo en nosotros cuando perdemos a un amigo. Creo que hace 25 años la habría escrito, pero no es insignificante hacerlo ahora, porque me afecta más perder a un amigo", reflexiona Mayorga. Todo se desarrolla en torno a un velatorio, pero con un punto de humor. Uno de los responsables de poner ese picante es Ginés García Millán que abduce que "la alegría se da en un velatorio como en un campo de fútbol".

Humor en un velatorio

Pero hay más allá en este trabajo: "La obra habla de sueños rotos, frustraciones... pensamos que la vida va a durar siempre y no dura para siempre. Cuenta verdades importantes, pero con mucho sentido del humor. Creo que ese es el acierto. ¿Cómo juegan los niños? De verdad. Hasta el final. Entre amigos también se crea un código, desde el que se crea la vida y creo que es muy importante. Los protagonistas viven por la amistad, si no estarían muertos y rematados". En este caso, habla de su personaje como alguien "con mucha mala leche, pero con bondad y corazón" y que se lo demuestra a sus amigos, "aunque ha sido tramposo y se ha aprovechado algunas veces de ellos".

Juan Mayorga defiende que "un velatorio es una situación teatral en sí". "No quiere decir que cualquier persona sea hipócrita, pero tiene que crear un personaje que excluye ciertas palabras, y si aparecen, se cuartea la representación", explica. También explica que "si la obra interpela al espectador", le preguntaría "qué le dirías a tu amigo si fuera el último día y qué le dirías si te faltase". Para reflejar todo eso, cree que la clave está en que "los actores son muy generosos entre ellos y hablando de algo importante, hacen reír y producen placer al espectador".

¿Qué es la amistad?

Para el director de 'Amistad', la clave para conseguir esas relaciones duraderas es "que tengas buenos cruces". "Creo que en muchos momentos de mi vida han descubierto algo que yo no estaba declarando, una tristeza, por ejemplo, y supieron hacerme la pregunta correcta o el silencio correcto hasta que yo tomé la palabra", explica. Para García Millán, que tiene "amigos desde párvulos" y conoce "a mucha gente" por haber "viajado mucho", asegura que siempre "he intentado no pedirles nada y me han dado mucho". "Un amigo siempre te dice lo que tiene que decir aunque te haga daño", destaca.

También destaca el actor que "es difícil estar a la altura de una verdadera amistad". "A veces, sin darte cuenta, puedes traicionar o hacer daño", reflexiona Ginés García Millán, por lo que "hay que intentar no hacerlo a conciencia", ya que "si se superan esos momentos, eso afianza una amistad". Para Mayorga, "la amistad es una hermandad o fraternidad elegida". Para que sea duradera, cree que "lo fundamental es la lealtad y esta ha de llevar al sacrificio": "Hay un cierto momento en el que tienes que ceder algo y ahí es cuando te das cuenta de que eres amigo".