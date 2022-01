El primer español que compró en Amazon: "En 1995 nadie se fiaba del comercio electrónico"

En 1995, internet se abría paso poco a poco en España. La conexión era cara y sólo era posible acceder en algunos tramos horarios. No se navegaba a velocidad de 5G en un pequeño smartphone, sino a través de un sobredimensionado ordenador a una velocidad paupérrima. El comercio electrónico, además, era sólo un mero sueño.

Pero en 1995, en un pequeño pueblecito de Burgos, un joven con visión de futuro decidió acceder a una página llamada Amazon y comprarse un libro: "El Mundo en 2020", de Hamish McRae. Cuando Jeff Bezos vio el pedido que le había llegado de un pequeño pueblo de España, supo que su idea de convertir su negocio en una empresa mundial se había cumplido.

Con unos clicks de ratón, Jesús Pérez se convirtió en la primera persona en comprar en España a través de Amazon. "No lo dudé. Igual era un poco inconsciente, pero yo venía de EE.UU. y allí ya funcionaba muy bien el comercio electrónico. Me fiaba de la seguridad y la garantía", ha dicho. Su familia lo veía como un "bicho raro" por atreverse a dar su tarjeta de crédito por internet o pensar que un libro podría llegar sin problemas de EEUU a su casita en su pueblo de Burgos. "Hasta años después, mis amigos y mi familia no empezaron a comprar cosas por internet", aseguraba.

Hoy en día, el comercio electrónico está asentado y Amazon es la segunda compañía (tras Apple) en ser valorada por parte de Wall Street en mil millones de dólares. ¿Y se ha cumplido lo que decía aquel libro que vaticinaba cómo sería ese 2020? "Hamish McRae hablaba de una revolución en EE.UU. y no hemos estado lejos. Y un virus que afectaría globalmente. Lo que él no supo ver es cómo iba a cambiar internet a nuestras vidas", explica.

Pese a ser uno de los pioneros del comercio electrónico, Jesús también apuesta por la compra local. "Me gusta mucho el comercio local, pero también hago compras online porque a veces es la única forma de tener acceso a muchos productos", resalta.