Un renovado Alonso Caparrós ayuda a enfermos de cáncer

Alonso Caparrós ha intervenido en gran cantidad de espacios televisivos, como colaborador y como presentador… Desde ‘Furor’ a ‘Menudas Estrellas’, pasando por ‘La Granja’, ‘Mira quién baila’ o ‘Sálvame’. Alguien que nunca ha estado exento de polémica, y que dice lo que piensa, aunque esto en muchas ocasiones le ha costado más de un disgusto. Sin embargo, ahora la vida de Caparrós ha dado un giro radical, se ha alejado del foco televisivo y emplea gran parte de su tiempo en ayudar a enfermos de cáncer, sacándoles una sonrisa. Jóvenes con leucemia, y otras enfermedades, a los que Alonso Caparrós visita en sus casas y en los hospitales para hacer que su recuperación sea más amena.

“Necesitaba encontrarme conmigo mismo, ver mi parte más espiritual. Aunque ya había colaborado en asociaciones que trabajan con ancianos, nunca me había acercado a realidades tan extremas como las que se tratan desde la Asociación Española de Oncología”, expresaba el mediático Alonso Caparrós. No obstante, el ex presentador no sólo ayuda a enfermos con cáncer. “También he sido voluntario de personas con ELA, aunque es cierto que la mayoría son personas con cáncer, porque es una realidad cada vez más entendida”, contaba Caparrós.