1978 pasará a la historia como el año en el que tuvimos tres Papas

En La Noche de Adolfo Arjona en COPE, repasamos todo aquello que marcó el año 1978. Un año en el que el mundo estuvo muy pendiente del Vaticano. Y el motivo es que aquel fue el año de los tres Papas.

LOS TRES PAPAS

En 1978 murió Pablo VI, así que, como marcan las normas de la Iglesia Católica, se convocó un cónclave para elegir a su sucesor. El elegido fue Juan Pablo I, que desgraciadamente ostentaría el título de protagonizar uno de los pontificados más breves de la historia. “El Papa de la sonrisa” falleció solo 33 días después de ser elegido Papa. Él fue el primer pontífice nacido en el siglo XX y el último en morir en ese siglo.

Tras la repentina muerte de Juan Pablo I, el mundo esperaba el siguiente paso... un nuevo cónclave. El nombre de Juan Pablo II no estaba en las quinielas de aquel cónclave en el Vaticano y, sin duda, se acabó convirtiendo en el personaje más destacado del panorama internacional en 1978, aunque el tiempo demostró que su figura trascendió al año en que fue nombrado.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

En la España del año 78, hay que destacar no un nombre, no un personaje... sino un hito. Nacía la Constitución Española en un tiempo de consenso tras la dictadura. Fue el paso definitivo hacia la democracia.

Como conceptos básicos de la Constitución, esos que todos estudiamos en el colegio: España es una monarquía parlamentaria cuya soberanía nacional reside en el pueblo y el Rey es el jefe del Estado. Pero más allá de conceptos teóricos, vamos a destacar algunas curiosidades. Por ejemplo, el del 78 es uno de los textos constitucionales más longevos que ha tenido España. Con sus 169 artículos, es uno de los más extensos de toda Europa (para que te hagas una idea, la Constitución francesa tiene 92 artículos y la italiana, 139).

La Constitución Española era la base, pero para que tuviera sentido había que desarrollar leyes... muchas leyes que regularan el nuevo panorama político de nuestro país. En el primer año de vigencia de la carta magna se aprobaron 45 leyes distintas. El texto que hoy sigue vigente es casi casi igual al de 1978: solo se han modificado dos artículos: uno sobre el voto extranjero y otro sobre la estabilidad presupuestaria.

Y dos nombres vinculados a la Constitución (más allá de los llamados “padres de la Constitución” que la elaboraron): Enrique Tierno Galván redactó el preámbulo y Camilo José Cela fue el encargado de revisar la gramática del texto. El 6 de diciembre del 78, los españoles ratificaban en un referéndum la carta magna (con más del 88 por ciento de los votos a favor de la pregunta: “¿Aprueba el proyecto de Constitución?”. Entró en vigor a finales de aquel año tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Así que en unas semanas, la Constitución Española cumple... 42 años.

APLAUSO

Entre los programas nacionales más destacados de TVE del 78, estaba "Aplauso" que tuvo como primer presentador a José Luis Uribarri.

"Aplauso" se emitió hasta1983 y estaba enfocado principalmente a los más jóvenes y a las tendencias musicales más cercanas al fenómeno 'fan'. Tenía formato de revista, que incluso los presentadores enseñaban en sus manos; con páginas de humor, infantil y dos secciones que tuvieron especial éxito; la del disc jockey Nacho Dogan y 'La juventud baila' de José Luis Fradejas.

José Luis Fradejas, ha pasado por La Noche de Adolfo Arjona, para contar que "Aplauso" ha sido su única experiencia televisiva y que 42 años después la gente le sigue recordando. Fue el único presentador que se mantuvo los cerca de cinco años de emisión del programa, que llegó a emitirse desde la discoteca Joy Eslava de Madrid. En 1983, con la llegada de Felipe González a la presidencia del gobierno, "Aplauso" desaparece. A partir de ese momento Fradejas te retira del mundo de la televisión, aunque volvió en 1997 como Subdirector de Programas Musicales.

DIRE STRAITS

Parece increíble que "Sultans of swing" tenga 42 añosy que además formara parte del primer disco publicado por Dire Straits.

Lanzado en octubre del 78, el álbum tenía el mismo nombre que el grupo. Elaborado a partir de una serie de maquetas que el grupo había autofinanciado, incorporaba prácticamente todo el repertorio de la banda en esos momentos. Por cierto, que el nombre del grupo, surgió de la situación que atravesaban sus componentes en aquel entonces, la traducción podría ser "Apuros económicos"

THE POLICE

Si Dire Straits tenía éxito con su primer álbum en 1978, no menos fue el éxito de The Police con el primer álbum suyo.

El 2 de noviembre del 78 se publicaba "Outlandos d'Amour", álbum debut de la banda de Sting, que entre sus temas ya tenía joyas como "I can't stand losing you", "So lonely" o "Roxanne".

Grabado en cintas usadas, la mayor parte de las canciones del álbum ya habían sido ensayadas y presentadas en directo, por lo que solo necesitaron una toma y así la grabación fue mucho más barata. Este primer álbum de The Police se convirtió en un éxito inmediato y a día de hoy ha vendido más de 9 millones de copias.