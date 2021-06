Pedro García Aguado cuenta la verdad sobre por qué dejó el programa ‘Hermano Mayor’: “Caí de bruces”

Tras el éxito de "Supernanny" y "SOS Adolescentes", en abril de 2009 se estrena en Cuatro el programa "Hermano Mayor". Los protagonistas eran adolescentes de entre 18 y 25 años con comportamientos violentos, agresivos o adictivos. Hasta el año 2015 estuvo presentado por Pedro García Aguado y ha pasado por La Noche de Adolfo Arjona, para contar cómo llegó a televisión y cómo fue su experiencia.

LIBRO AUTOBIOGRÁFICO

En 2008 Pedro García Aguado había publicado su primer libro autobiográfico titulado "Mañana lo dejo" y fue lo que provocó que llegara a la tele.

'En el libro contaba un poco mis peripecias, como me había recuperado dela maldita adicción, y estaba trabajando en un cento terapéutico como monitor y aprendiendo a ayudar a otras personas a superar el mismo proceso que había superado yo' cuenta García Aguado en La Noche de Adolfo Arjona, 'entonces me llegó un correo electrónico en el que pedían educadores y psicólogos para un programa de televisión sobre adolescentes y yo que estaba venido arriba por la publicación del libro, contesté que se lo leyeran y si les interesaba, que me llamaran'. Y lo llamaron.

ESTRENO EN LA TELE

Pedro García Aguado no entendía mucho de televisión, ni de popularidad, pero habiendo sido un deportista de élite en el waterpolo y habiendo estado en piscinas ante miles de personas y millones viéndole por televisión, entendió que podia enfrentarse sin problema a la popularidad.

'Para mi no fue sorprendente, pero sí fue luego un poco incómodo, sobre todo cuando luego salía con mis hijas a comer o a comprar, que me pararan para hacerme fotos' confiesa García Aguado, 'pero lo que yo percibía es que más que hacerse la foto con el famoso, recibía mucho agradecimiento, con lo cual era más una foto de admiración que de otra cosa'.

ADIÓS AL PROGRAMA

Cuando dejó el programa "Hermano mayor", hubo muchos rumores sobre los motivos. Se decía que no le gustaba los métodos que empreaban para conseguir audiencia, pero Pedro García Aguado lo aclara en La Noche de Adolfo Arjona.

'Hubo una primera vez después de la tercera temporada, donde la relación con los directores del programa no fue buena y no me gustaban los métodos. Caí de bruces con la realidad de lo que era el método televisivo, y tengo que decir que ahí si que peleé para que cambiasen los métodos y entró una nueva directora en la cuarta temporada que había sido subdirectora en las anteriores, con la que la relación fue magnífica porque demostró que era una persona que, aunque teníamos que hacer televisión y mostrar todo aquél contenido tan desagradable y real, le importaban realmente las familias'.

Entoces fue cuando Pedro García Aguado decidió seguir y hasta la séptima temporada se sintió lo suficientemente cómodo. Lo que definitivamente lo alejó de las cámaras fue la enfermedad de su madre.

'Las grabaciones del programa no me permitían estár con mi madre enferma de cáncer y cuando le dijeron que le quedaban pocos meses de vida decidí dejar el programa y si bien durante la temporada había cosas que no me habían gustado, se hacían. Sabía que trabajar en televisión, implica hacer cosas para sacar adelante un contenido. Lo que si defenderé a capa y espada, es que todo lo que yo viví en "Hermano mayor" y todo lo que hice, era real, puro y duro'.

