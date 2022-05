Mario Casas: el secreto personal con el que logra cautivar al público y le hace ser único

La mayoría de las producciones en las que participa Mario Casas tienen el éxito asegurado pero, ¿realmente es por su papel como actor o por su aspecto físico?



El actor gallego está considerado uno de los intérpretes más atractivos del cine y a pesar de su juventud, ha rodado más de 30 película. Por ejemplo, “Fuga de cerebros”, una de sus primeras películas, fue la más taquillera de 2009 tras recaudar unos 9 millones de euros. Después llegaría “Palmeras en la nieve” con una recaudación de unos 17 millones de euros. Y la saga “Tres metros sobre el cielo” y “Tengo ganas de ti” hizo una taquilla de más de 35 millones.



Atrás quedan ya los años en los que un desconocido Mario Casas grababa anuncios de televisión. El gallego consiguió el Goya en 2021 por su trabajo en “No matarás”. También ha sido reconocido en el festival de Cine de Málaga, donde recogía el Premio a Mejor actor protagonista por la película “La Mula”.









Fuera de las cámaras, siempre ha sido muy discreto en su vida personal, aunque se le ha relacionado con varias actrices como Blanca Suárez, María Valverde o Amaya Salamanca.





¿Qué convierte a Mario Casas en uno de los hombres más deseados del cine?

José Aguilar, autor de ‘Nuestros Galanes’ ha explicado en ‘La Noche de Adolfo Arjona’ que el secreto de Mario Casas es “la empatía popular. Mario es una persona muy cercana que hoy en día gusta mucho. No gustan los galanes sofisticados, la gente quiere sentirlos más de cerca. Él es un perfil de galán de barrio. Tiene un gran fenómeno fan a su alrededor”.

¿Un actor con el atractivo de Mario Casas asegura el éxito en taquilla?



Juan Orellana, crítico de cine y colaborador habitual de COPE ha resaltado que el atractivo no es algo que te asegure el éxito en el cine: “No hay nada que asegure el éxito de una película en taquilla. En el cine se mezclan tantos factores que el éxito no lo puede garantizar uno solo. Hacer una película con galanes ayuda, pero no garantiza el éxito”.



A Mario Casas no siempre lo hemos visto en su papel de galán de cine… Por ejemplo, en “El Bar”, de Álex de la Iglesia, la caracterización no muestra lo mejor de su físico. ¿Para un actor como Mario Casas resulta más difícil conseguir otros papeles?





“El tener un buen físico encasilla a algunos actores como Mario Casas. Puede estar encasillado como guaperas. El público solo le quiere en ese tipo de papeles. Tener papeles como el que le dio el Goya en ‘No matarás’, es más complicado que los consiga, porque directamente los productores no se los ofrecen”, ha concretado Jorge Fernández, distribuidor en la ECAM, la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid.