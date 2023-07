Los alimentos que un nutricionista no recomienda llevar a la playa: "Es peligroso si no están muy bien hechos"

Espera un par de horas a que hagas la digestión antes de bañarte ¿Mito o realidad? En 'La Noche de Adolfo Arjona' respondemos a esta y otras cuestiones como, por ejemplo, qué alimentos no deben faltar en nuestra dieta en verano, los deportes perfectos para practicar en días de calor y, por último, las claves para dormir mejor en noches calurosas.

Siempre hemos escuchado aquello de esperar dos horas antes de meternos en la playa o piscina para que no nos provoque un corte de digestión. Sin embargo, este hecho no está descrito en ningún libro por lo que "no tiene ningún tipo de evidencia", señala María José Peña, médica de familia que pertenece a un grupo de trabajo de cardiovascular de la SEMG (Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia). Es cierto que existe el síndrome de hidrocución, un fénomeno que ocurre cuando la persona entra en contacto con el agua que está a una temperatura muy por debajo de la corporal.









CÓMO AFECTA EL SOL A LA PIEL

Por otro lado, ahora que es verano y los rayos ultravioleta llegan a la piel con mayor intensidad, es obligatorio utilizar protección solar: "El hecho de exponerse a la luz solar y no ir protegido aumenta las posibilidades de sufrir una quemadura". María José Peña añade un dato fundamental y es que "solo dos de cada diez españoles utilizan la fotoprotección solar de forma correcta". Asimismo, el hecho de que apliquemos sobre nuestra piel crema solar no impide que nos bronceemos pues esto se relaciona con el fototipo de piel que cada persona tenga, es decir, "cómo responde nuestra piel al sol".

EL MAR Y SUS BENEFICIOS

¿Las mujeres pueden contraer infección de orina por quedarse todo el día con el bañador o bikini mojado? La doctora Peña corrobora esta afirmación y explica que la mayoría de infecciones de orina se producen porque las bacterias que se encuentran alrededor del ano pueden pasar de la zona perianal a la uretra.

En cualquier otro caso, estas bacterias no crean ningún tipo de enfermedad en las mujeres pues viven en simbiosis con ellas. A pesar de los riesgos que entraña quedarse con el bikini mojado, Peña señala la multitud de propiedades curativas del agua del mar: "Es cicatrizante, antiinflamatoria y es muy buena para los alérgicos y asmáticos".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





MENÚ PLAYERO

Mantener una alimentación saludable durante las vacaciones es todo un reto. El nutricionista y autor de 'La compra inteligente', Pablo Ojeda, ha pasado por 'La Noche de Adolfo Arjona'.

Sobre cuál es el menú más recomendable para pasar un día en la playa, Ojeda responde que un gazpacho con una pieza de fruta "no puede faltar jamás". El complemento a este primer plato es algún tipo de proteína que "no tenga problemas con el calor". El experto, además de dar las claves de los mejores alimentos que levar a playa, hace hincapié en aquellos que debemos evitar: "Es peligroso llevar la clásica tortilla de patatas si no está muy bien hecha porque el calor puede favorecer la proliferación de bacterias. Un filete de pollo con verduras o una ensalada de legumbres supone la alternativa perfecta a un pescado, si no está muy bien hecho", asegura el experto.