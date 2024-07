Jorge Dezcallar: "Vivimos un momento muy peligroso"

Probablemente, la situación política de nuestro país, pero sobre todo la situación política internacional y me refiero a las guerras, nos provoca a todos una sensación de que el mundo ha pisado el acelerador hacia unos cambios que nos generan una enorme incertidumbre. El diplomático y el que fuera director del Centro Nacional de Inteligencia en nuestro país, Jorge Dezcallar ha reflexionado sobre este asunto, en un lobro titulado “El fin de una era. Ucrania: la guerra que lo acelera todo” y nos habla de él en La Noche de Arjona.

Situación actual

Sin caer en alarmismos, la preocupación de occidente por la situación actual debería preocuparnos. "Vivimos un momento peligroso, Biden dijo que el más peligroso desde la crisis de los misiles del año 62 y sé que es un momento de mucha tensión".

Cuenta en el libro que la guerra de Ucrania está precipitando el fin del dominio occidental en el mundo.

La ministra de Defensa, Margarita Robles dijo hace un tiempo que la sociedad no es consciente del peligro en el que estamos. "Tiene mucha razón, pero no es popular hablar de estas cosas, no es popular decir que hay que gastar más en defensa".





Conflictos

Al conflicto fronterizo entre Ucrania y Rusia, se la ha unido otro parecido entre Gaza e Israel. "Estamos viviendo cuatro revoluciones simultáneas, algo que nunca se ha vivido en la historia de la humanidad. La tecnológica, la digital, la del gen y la demográfica".

Hay otras situaciones que también nos preocupan, como por ejemplo nuestra relación con Marruecos, sobre todo tras lo problemas que están poniendo los agricultores sobre la mesa. Jorge Dezcallar ha sido embajador en Marruecos. "No entiendo la política de este gobierno con Marruecos".

EEUU

Dezcallar también ha sido embajador en Estados Unidos, un país en el que Europa confía para resolver algunos problemas. "Si Trump gana las elecciones será muy grave porque al ser reelegido, se sentirá libre de hacer lo que le de la gana".



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Jorge Dezcallar es el autor del libro “El fin de una era. Ucrania: la guerra que lo acelera todo”, publicado por La Esfera de los Libros.