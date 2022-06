Un asteroide que mataría a 1.200 millones de personas: J.J Benítez pone fecha a su caída en la Tierra

Hay una frase que dice: "La vida me ha regalado mucho, pero ahora me lo quita". Son 11 palabras pero cargadas de contenido. De un periodista, uno de los escritores superventas de nuestro país. Es un reconocido ufólogo que vuelve con una obra diferente distinta, una obra muy personal.

Él es J.J. Benítez, que acaba de publicar 'En blanca y negro': diario de una experiencia extrema, de la editorial Planeta. Un libro que comenzó a escribir cuatro meses después de la muerte de su compañera de vida, de su gran amor, de su esposa Blanca, a la que un cáncer se llevó en apenas nueve meses.

"Después de mucho meditarlo la verdad, pensé que podía llevar algo de luz y de esperanza a la gente que podía estar en las mismas condiciones que estábamos Blanca y yo: sujeta un cáncer terminal, con una situación muy grave, muy desesperada y pensé que a lo mejor esas páginas podían ayudar", ha explicado el protagonista de esta sección sobre por qué decidió escribir este libro.

En este sentido, J,J Benítez ha explicado a Arjona cómo era la relación su esposa: "Muy intensa. 39 años juntos. Una persona absolutamente inteligente, muchísimo más que yo, de una generosidad no humana y bueno, pues que me acompañó en lo bueno y en lo malo, en las aventuras, las investigaciones y que se ocupaba prácticamente de todo, sobre todo del trabajo sucio. Gracias a ello pude dar un par de vueltas al ruedo gracias a ella".

En la entrevista, el escritor y periodista también ha señalado cómo decidió dedicarse a la ufología: "Por casualidad y yo hace mucho tiempo que no creo en la casualidad. Un día, un redactor jefe en 'La Gaceta del Norte', ya desaparecida en el País Vasco, me pidió que fuera a cubrir una información de un pueblito muy pequeño de Burgos, donde decían que había aparecido un objeto volante no identificado y fui absolutamente escéptico. Jamás me había preocupado el tema, ni había leído nada, ni sabía nada del asunto y me impactó mucho lo que me contaron aquellas gentes muy simples, y muy sencillas, de cómo un objeto cilíndrico, silencioso, muy brillante y muy luminoso se había colocado encima de la escuela del pueblito. Me impactó mucho y a partir de ahí empecé a interesarme por todas las investigaciones que pude, por todos los casos que conocí y mira llevo 50 años".

Tras analizar el fenómeno ovni desde diferentes perspectivas, Arjona le ha preguntado respecto a una afirmación que él mismo ha pronunciado: en 2027 podría caer en la Tierra un asteroide que provocaría 1.200 millones de muertos en 48 horas: "Esa afirmación sí es mía. Yo lo he dicho en alguna ocasión, pero procuro no hablar demasiado de ese tema, entre otras razones porque me gustaría estar equivocado. Si esa información, cuyas fuentes no te puedo revelar, pero puedo decirte que son de orden de tipo militar. Si eso fuera verdad sería terrible. Es decir, la pandemia que estamos padeciendo, pues sería un juego de niños. No tendría ninguna importancia respecto a lo que podría ser esa caída de un asteroide aproximadamente de 28 kilómetros de longitud".