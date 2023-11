1983: se incendia Alcalá 20 en Madrid y Pancho Varona pudo haber sido una de las víctimas

Seguro que te suenan canciones como “La del Pirata Cojo”, “Margaritas a los cerdos”, y seguro que has escuchado “No me importa nada”.

Estos temas que han cantado Joaquín Sabina, Ana Belén y Luz Casal, tienen algo en común… todos ellos llevan el sello musical de uno de los mejores músicos, productores y arreglistas que tenemos en nuestro país. Se llama Pancho Varona.

Durante una de las trasmisiones de la Semana Santa de Málaga, Adolfo Arjona habló con Antonio García de Diego y ahora le preguntaba a Pancho, que queda de aquella relación.'Ahora no queda nada, nos hemos enviado algún mensaje para felicitarnos por el cumpleaños, pero poco más queda de aquello'.





RUPTURA

Hace justo un año, Pancho Varona anunció su ruptura con Joaquín Sabina tras 40 años colaborando juntos. 'Es una buena pregunta para hacersela a él más que a mí, yo después de un año sigo sin saber una causa concreta. Recibí un mail de Joaquín donde se me anunciabaque no iba a estar en la próxima gira'.

Ha pasado de una posible gira con Sabina, a una con su propio disco. 'Es maravilloso poder elegir tu propio repertorio, viajar a la hora que tu quieres viajar, probar sonido cuando quieres... he pasado de hacer una gira minstruosa a hacer una gira chiquitita, en laque yo soy mi propio jefe'.

En 1982 se presenta por primera vez junto a Sabina. 'Yo no venía de un mundo parecido al de la música. Era mal estudiante, mi madre podía conseguirme un trabajo siendo funcionaria del estado y aprendí mecanografía y taquigrafía para ver si conseguír un puesto. Pero llegué a mi casa un disco de Sabina y me enamoré de lo que hacían'.

Lo buscó por Madrid, lo encontró en un lugar llamado La Mandrágora y como tocaba un poco la guitarra, Joaquín lo invitó a formar parte de su grupo.

1983

Con Pancho Varona hacemos un ejercicio de memoria para recordar lo que ocurría en España en 1983, justo un año después de su primer encuentro con Sabina y entre otras cosas ocurrió el incendio de la discoteca Alcalá 20 en Madrid donde murieron 81 personas. 'La noche que se incendió Alcalá 20 tuvimos un concierto con Sabina en Madrid yal terminar, alguien de la banda propuso ir a celebrarlo a esa discoteca. Yo propuse irnos a mi barrio a un sitio más tranquilo y no te digo más'.

Pancho Varona llega a integrarse como miembro de pleno derecho en la banda Viceversa que acompaña a Joaquín y empieza a participar cada vez más en la composición junto al cantautor. 'Yo era un guitarrista de acompañamiento y el día que Sabina me propone ponerle música a una letra suya, a mi se me abrió un nuevo mundo. Me daba libertad absoluta para componer y solo en algunos casos me daba pistas'.

COLABORACIONES

Al mismo tiempo de estar con Sabina, Varona colaboraba con otros artistas. Formó parte de Christina y Los Subterráneos, compuso para Luz Casal o Ana Belén y produjo discos de Amaral, Pasión Vega o Estopa.

Su gira de este año le ha llevado por media España y Sudamérica y se llama Punto y Seguido. 'Es una idea de mi mánager para dejar claro que aquí no se acaba el mundo y voy a seguir trabajando y haciendo canciones'.

Pancho Varona es muy del Atleti y está encantado con la marcha de su equipo. Al himno que compuso Sabina para el centenario, él le puso la música.