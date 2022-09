Contra el acoso escolar, inteligencia emocional: "La confianza y la empatía son fundamentales"

Acabamos de iniciar curso y ya están aquí las terribles cifras: 1 de cada 3 niños en el mundo sufre Bullying. Y, en algunos de esos casos, no lo saben ni los propios compañeros, ni los maestros, ni por supuesto los padres. Y, claro, es difícil poner solución a este drama.

¿Qué hacer entonces? Esta misma pregunta que nos hacemos todos, se la hizo Paula Bañuelos hace unos años. Y ella llegó a una conclusión: y es que falta educar en emociones y falta comunicación entre padres, niños y profesores. Y por eso, lanzó Brave UP. Una plataforma digital"que nace con el objetivo de impulsar la educación emocional en el mundo y así poder prevenir situaciones de riesgo para nuestros jóvenes", tal y como nos explica la propia Paula.



Paula, desde hace más de 5 años lidera este proyecto que une tecnología y educación, y que tiene como objetivo adelantarse a los problemas. Ella asegura que "la sociedad actual está exigiendo a nuestros jóvenes enfrentarse a situaciones y entornos en constante cambio".

Entre los datos más alarmantes sobre la salud mental de los menores derivados del acoso escolar, se encuentra un aumento de los trastornos mentales. Un factor en el que ha influido -sin duda- el miedo y el aislamiento causado por la pandemia.

El caso, es que cada vez es más común que muchos jóvenes y niños presenten ansiedad, depresión, autolesiones e, incluso, conductas suicidas. Algo a lo que si no le ponemos coto, puede agravarse y mucho. De ahí que sea fundamental ofrecer a todos los implicados la mayor cantidad de herramientas posibles.

UNA SERIE CONTRA EN EL BULLYING

Otro dato que también llama mucho la atención es que solo el 15% de las víctimas se atreven a contarlo a familiares o profesores. Ahora bien, en medio de estos malos datos, también existen iniciativas dignas de alabar. Una de ellas sale de los propios alumnos de un colegio valenciano: El colegio San Enrique del municipio de Quart de Poblet.

Allí, los alumnos de primaria han grabado una serie contra el acoso escolar. Se llama 'No tengas miedo'. La serie de cinco capítulos está creada, dirigida y protagonizada por los propios alumnos. El encargado de coordinarlos ha sido su profesor, Francesc Nogales, que en La Noche de COPE ha contado que todo nace "a iniciativa de los propios niños". Recuerda que en su solegio no había un problema de bullying, pero si asuntos"de baja intensidad, por lo que era necesario cortar el brote antes de que se convirtiera en árbol".

Nogales se siente muy orgulloso, no solo porque esta haya sido una"actividad muy sencilla que puede repercutir en un gran beneficio", sino porque, en el caso concreto de su colegio,"los alumnos supieron arreglar sus diferencias"

"REVISARNOS A NOSOTROS MISMOS"

Este tema, el del acoso escolar, sin duda merece pararnos a pensar y reflexionar sobre esta triste realidad. Y, como cada semana, en La Noche de COPE, contamos con nuestra filófosa de cabecera, y autora del libro "La enfermedad del aburrimiento", Josefa Ros Velasco, que nos ha invitado a que los alumnos hagamos una pequeña introspección sobre este asunto. "Debemos revisarnos a nosotros mismos porque los adultos tenemos parte de la culpa", apunta Josefa. Asegura que "delante de los niños hacemos comentarios ofensivos sobre otra gente que ellos pueden dar por buenos".

Otro aspecto que los alumnos debemos mejorar es en aumentar la confianza con nuestros hijos. Normalmente, según Josefa Ros, los más pequeños no cuentan estos problemas "por miedo a las represalias, y por miedo a eso se convierta en realidad". Y por eso, entre otras cosas, "los padres no debemos quitar hierro a estos asuntos con expresiones como 'tú no le hagas ni caso'", asegura nuestra filósofa de cabecera.