Venezuela se prepara este sábado para una nueva jornada de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro y para defender la victoria de Edmundo González en las elecciones del pasado 28 de julio. Sin embargo, estas protestas van más allá de Venezuela y miles de personas se concentrarán en 300 ciudades de todo el mundo.

Lo último que sabemos es que la Unión Europea y otros 22 países del mundo han pedido la publicación de las actas originales de las elecciones a través de una declaración conjunta. También piden a Maduro que cese la violencia en las calles y que libere a todos aquellos que han sido detenidos durante las protestas durante estas últimas semanas.

Samuel Díaz Pulgar es activista político en Caracas y este sábado en 'La Mañana Fin de Semana' ha querido agradecer "el respaldo diplomático" que han recibido por todos los países, además de a España "por el documento firmado en República Dominicana". También ha hecho alusión al documento firmado en la Corte Americana de Derechos Humanos, "donde declara que hay prácticas que evidencian terrorismo de Estado".

Díaz Pulgar ha señalado que "sabemos que tenemos una responsabilidad de corresponder a este apoyo internacional en las calles" y ha explicado que "en todas partes del mundo "se encuentran los venezolanos, y tenemos que demostrar que a pesar del miedo, a pesar de la represión, a pesar de la persecución, somos una mayoría que quiere un cambio y una transición política pacífica y democrática en Venezuela".





Sin embargo, el mero hecho de exponerse y salir a las calles a protestar supone un auténtico riesgo, ya que la represión del régimen de Maduro ha escalado desde que tuvieron lugar los comicios. "El régimen se ha jactado de tener a más de 2.000 personas detenidas, entre las que resaltan más de 180 mujeres y cientos de adolescentes; menores de edad y personas con discapacidad". Ha denunciado en COPE que se celebran "juicios express sin presencia de defensa privada" y todo ello a través de medios como Zoom.

Ciudadanos detenidos de forma "inconstitucional"

"Los familiares no tienen certeza de dónde están sus hijos", ha lamentado el activista venezolano. De hecho, también ha criticado el giro de narrativa en las actuaciones del régimen. "Ya no hablan ni siquiera de las elecciones, simplemente los constantes ataques, de los cuales no tienen ninguna prueba y que ahora han apalancado la violencia, que es lo único que les queda: la represión brutal y la fuerza del Estado para coaccionar a las personas".

El activista venezolano ha explicado que hay gente que incluso está siendo detenida por sus búsquedas en Internet a través de su teléfono móvil. Es más, se están bloqueando redes sociales y se están requisando teléfonos móviles. Todo ello "sin ningún tipo de orden judicial, lo cual lo hace completamente inconstitucional".

Finalmente, sobre el papel del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, Díaz Pulgar ha sido contundente: "Ha pasado a la historia, sin duda alguna, como un personaje que deja bastante que desear", ha concluido.