Los tractores regresan a Madrid este lunes: "Si no hay soluciones, siguen los problemas"

La atención de los agricultores de toda Europa, y de los españoles, como no podía ser de otra manera, estará centrada este lunes en la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebrará en Bruselas.

Coincidiendo con la reunión las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, han convocado a una gran manifestación en Madrid que partirá desde el Ministerio de Agricultura hasta la sede de la Comisión Europea en la capital en el centro de la Castellana, la principal arteria de la capital, con lo que de nuevo los tractores colapsarán Madrid como ocurrió el pasado miércoles.

La diferencia es que la tractorada de la semana pasada, como otras muchas protestas en las distintas comunidades autónomas, no la convocaban las organizaciones agrarias que descartan que otros grupos les estén tomando la iniciativa," en el año 2000 estábamos movilizados, tuvimos que parar por la pandemia; en 2022 hubo una gran manifestación en Madrid, histórica, no dejo de reconocer que hemos cometido errores, pero nuestro trabajo y reivindicación no ha cesado en ningún momento" se defiende en La Mañana de Fin de Semana, Miguel Padilla, secretario general de COAG.

COAG y el resto de organizaciones agrarias reclaman al Gobierno de España que lidere en el seno de la Unión Europea los cambios en las políticas agrarias europeas que demanda el sector, "las reivindicaciones van a Bruselas y al Gobierno y el ministro debe actuar con la máxima energía y contundencia en Europa porque España tiene un peso importe en la ganadería y agricultura. Ha habido un pequeño cambio, todas las puertas estaban cerradas y parece que ha cambiado, vamos a ver qué resultado obtenemos", dice el secretario general de COAG.

"No hemos conseguido ninguna solución concreta"

Miguel Padilla asegura que el sector, "está cumpliendo el calendario que habíamos previsto" y pese a notar cierta apertura a escuchar sus reivindicaciones "nos faltan concreciones, y sin concreciones no hay soluciones y si no hay soluciones siguen los problemas".

Recuerda el secretario general de COAG que para llevar a cabo estas protestas, "los agricultores hacen un gran esfuerzo -todo sale de sus bolsillos-, y esto se hace porque hay un gran malestar en el campo, no es un capricho, es un deber un esfuerzo muy importante".

Esperan que las cosas cambien desde mañana porque hasta este momento y después de un mes de protestas admite que no han conseguido "concreciones ninguna, la principal reivindicación es el cambio de rumbo en la política europea, solo legislar en sentido verde y en la producción no puede ser y si no se corrige ese cambio de rumbo solo se va a conseguir la destrucción de los profesionales agrarios", advierte.

"Vamos a ver que ponen encima de la mesa mañana los ministros de Agricultura para ver si se produce este cambio de rumbo", concluye, a la vez que recuerda el lema de la gran manifestación de mañana, el "Campo exige apoyo, respeto y reconocimiento".