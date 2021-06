Los nuevos imprescindibles de las bodas COVID: geles hidroalcohólicos y pruebas PCR

Hasta el 2020, reservar fecha para casarse entre mayo y septiembre requería de tiempo así como mucha previsión. Pero eso fue antes de la pandemia, cuando el coronavirus prácticamente obligaba a suspender todas las celebraciones previstas para aquel año. Ahora, 365 días después, el sector trata de recuperarse adaptándose a las pautas marcadas por las autoridades sanitarias: desde mantener las distancias de seguridad, hasta cumplir con los aforos y la obligatoriedad de llevar mascarillas.

Eva Iglesias, wedding planner, nunca se hubiera imaginado que 'fuera a buscar botes de geles hidroalcohólicos a juego con la puesta en escena de la mesa o mascarillas con el nombre de los novios'. Mientras que Toni Gudiel, fotógrafo especializado en este tipo de eventos, observa cómo han cambiado las imágenes que capta a través de su cámara, coninvitados con medio rostro tapado para evitar contagios. Son un ejemplo de trabajadores especializados en la llamada BBC -bodas, bautizos y comuniones- que han contado en 'La Mañana del Fin de Semana' las curiosidades y peculiaridades con las que ha arrancado la temporada alta de su sector.

En un año especialmente complicado por el cambio continuado de restricciones en las diferentes comunidades autónomas, ellos han demostrado su resistencia y capacidad de adaptación a todos los cambios legislativos que se han ido produciendo en los últimos meses. Ahora, aseguran, solo hace falta que aumenten las parejas de novios como Lorena y José Antonio, que han apostado todo al blanco para pasar por el altar este verano. Se comprometieron el pasado 20 de agosto de 2020, en plena pandemia, y una vez fijada la fecha decidieron que no la iban a mover. Aunque se están enfrentando a todo tipo de retos, no tienen todavía lista de invitados y no van a poder realizar el viaje de novios que tenían previsto por las restricciones COVID, aseguran que lo más importante, ese 'sí quiero', nada lo podrá impedir.