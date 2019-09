El informe 'Yellowhammer' o los escenarios apocalípticos de un Brexit duro

En los últimos días se ha publicado un informe que ha hecho saltar de nuevo todas las alarmas -si no confirma lo que está por venir- ante una posible salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea. Riesgo de disturbios, colapso de puertos como Dover (el más de grande del RU) y problemas de desabastecimiento de alimentos y medicinas son algunas de las consecuencias... Ya no sólo son conjeturas, sino que se trata de la propia confirmación del Gobierno. El Ejecutivo se ha visto obligado a publicar el informe 'Operación Yellowhammer', en el que se establecen los escenarios que barajaba el Ejecutivo británico para el país en caso de un Brexit por las bravas.

Se trata de un informe que un equipo del propio Gobierno británico realiza con regularidad para dibujar los peores escenarios de un Brexit abrupto, sin acuerdo. El Parlamento británico ha obligado al Ejecutivo de Boris Johnson a publicar las últimas previsiones, que se adelantaron a través de una exclusiva por The Sunday Times el pasado agosto. Atascos tremendos de camiones en la frontera con Francia, una electricidad carísima para los ciudadanos británicos, incertidumbre a nivel jurídico para muchos de los que residentes europeos no británicos allí... Son numerosas las consecuencias de este escenario apocalíptico. Un informe que ha levantado mucha polvareda y polémica.

El propio Gobierno ha tenido que salir en público a matizar, o suavizar, esos escenarios apocalípticos que se contemplan. El ministro para el Brexit, Michael Gove, ha explicado, no obstante, que el texto publicado versa sobre hipótesis de "peores escenarios razonables"... y ha dejado que las conclusiones no constituyen documentos oficiales del Gobierno. Otro que ha pronunciado es Nigel Farage, el gran adalid del Brexit, del partido euroescéptico UKIP. Como no podía ser de otra manera, este informe le parece absurdo.

Esa es una posición deliberadamente probrexit pero, todo esto, ¿cómo lo han encajado desde el sector del comercio? Al final, son ellos los principales perjudicados. Lo peor de todo es que este informe no era ninguna sorpresa porque llevan ya desde el principio avisando de las consecuencias de un brexit sin acuerdo. Eso sí, se alegran que, por lo menos, de forma “oficial” se hayan reconocido estos peligros. En 'La Mañana Fin de Semana', el presidente de la Cámara de Comercio británico en España, Christopher Dottie, ha analizado los diferentes escenarios de un Brexit sin acuerdo. Un análisis con especial atención al perjuicio que puede tener para las relaciones comerciales entre España y Reino Unido.

Analizamos uno de los principales puntos de este informe, que es el del colapso de los puertos. En caso de Brexit sin acuerdo, el intercambio de mercancías a través del Canal de la Mancha se reduciría hasta un 40 por ciento del flujo actual desde el primer día. Además, las fricciones comerciales sustanciales en los puertos se podrían mantener hasta seis meses. Esa situación, concluye el informe, tendrá un impacto en el suministro de medicinas y productos médicos.

La mayoría de las medicinas que llegan al Reino Unido lo hacen a través de los puertos del Canal de la Mancha. Esto las convierte en un producto particularmente vulnerable a los bloqueos que podría ocasionar una salida sin pacto. Sobre la alimentación, el Gobierno prevé que decrecería la disponibilidad de algunos productos frescos, así como el de algunos elementos críticos para la industria, como ingredientes básicos, químicos y envases. Mirando de nuevo hacia España, sería dramático, sobre todo para la mediana empresa.

El informe dedica también una sección a Gibraltar, que no sale muy bien parada en todo este asunto del Brexit. Allí se esperan interrupciones en el suministro de mercancías -incluidos alimentos- y medicinas, debido "a la imposición de controles aduaneros en la frontera con España". Advierte el informe de que se podrían producir retrasos de más de cuatro horas en la frontera "durante al menos varios meses", lo que podría tener "un impacto negativo en la economía" del Peñón.