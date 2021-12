Desabastecimiento: ¿Peligran las compras navideñas?

Desde hace varios meses estamos sufriendo una de las consecuencias económicas más importantes de los últimos años: el desabastecimiento. Lo hemos visto en Reino Unido, lo hemos visto incluso en Estados Unidos y lo estamos notando aquí, en España.

Por ejemplo, la escasez de chips, que continúa repercutiendo en falta y subida de precios en las videoconsolas o en la automoción. La producción de vehículos en España ha caído en más de un 25% en los primeros ocho meses del año si lo comparamos con 2019. Y parece que con el paso de las semanas, la fabricación de vehículos continúa estancada: cayó en un 38% solo en el mes de octubre.

''Hay dos problemas fundamentales. La causa COVID, muchas fábricas pararon y recuperar la producción no está siendo nada fácil. A esto se suma la crisis de los microprocesadores, que ha hecho que el abastecimiento a nivel mundial se complique'', explicaba a COPE Gerardo Pérez, director de Faconauto, la patronal de concesionarios.

Desde el sector auguran un final de año complicado y confían en recuperar una actividad normal en la segunda mitad de 2022. Y no solo faltan semiconductores, el sector se enfrenta a la escasez de más materiales que impiden la compra-venta de coches. Es el caso de Paco, tiene un taller en Barcelona. Explica que, a día de hoy, ''solo nos llegan el 20% de los neumáticos que pedimos''.

Y parece que la escasez de materias primas en la automoción no es única en nuestro país. Otros sectores ya lamentan falta de stock puntual. Todo esto coincide con el inicio de la campaña de Navidad en los comercios.





¿Habrá juguetes suficientes?





Es la gran pregunta a responder. Quién no ha ido a un centro comercial a por un regalo de última hora y se ha encontrado sin un modelo concreto.

''No es que haya un desabastecimiento de mercado. La campaña está trabajada desde principios de años. Hay que estar fabricando, trayendo materias primas, aprovisionando y almacenando para hacer frente a esa avalancha que siempre se produce en Navidad'', cuenta José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. No deja de ser un sector que depende casi exclusivamente de la Navidad. En esta época se concentran el 70% de las ventas de todo el año. Por ello, Pastor avisa que ''aunque es posible que no encontremos la referencia de una muñeca concreta, seguirá habiendo sesenta, setenta o cien muñecas diferentes para elegir en las tiendas''.

Otro de los aspectos que más preocupan a los españoles es la cesta de la compra. ¿Habrá productos suficientes? Los expertos del sector aclaran que no hay ninguna posibilidad de que haya desabastecimiento de los supermercados en España. Recordemos que ni siquiera lo hubo en marzo de 2020, con el inicio de la pandemia. Así lo ve Aurelio del Pino, presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados: ''Nuestras empresas están perfectamente preparadas. El trabajo que se está haciendo con los proveedores es muy intenso desde hace mucho tiempo. Podemos asegurar la plena disponibilidad de una cesta completa en las tiendas y el funcionamiento normal de las tiendas durante este periodo''.





Déficit de alcohol





También en España nos encontramos en una situación preocupante en lo que al alcohol se refiere. En diversas zonas ya es imposible, desde hace semanas, adquirir botellas de algunas de las marcas líderes de destilados. Fundamentalmente aquellas que se fabrican en el Reino Unido o cuya distribución pasa por allí. ''Es increíble. Hay bebidas que todos conocemos, marcas muy referenciadas y a mano de todo el mundo que ahora mismo no están'', cuenta Raúl García, director corporativo del restaurante ''Café Comercial'', en Madrid.

En líneas generales, la actual crisis de suministros que sufre España es cierto que está provocando una escasez puntual de determinados productos. Todo parece indicar que la campaña de navidad será como la de años previos.