Así vive una joven de Tarragona su debut en los JJOO: "Han sido años duros, pero he disfrutado el proceso"

Elia Canales es una tarragonesa de 23 años que está a menos de una semana de vivir la experiencia deportiva más importante de su carrera. Es profesional de tiro con arco y ha conseguido formar parte de la lista de 382 atletas españoles que van a representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de París.

Los últimos logros de esta tiradora se resumen en el oro conseguido en los juegos europeos del año pasado en la modalidad de tiro con arco por equipos, así como una plata en categoría individual, además de dos segundas posiciones en los europeos de 2021, en Turquía, y este 2024, en Alemania.

De Tarragona a París con 23 años

Su próxima cita son los Juegos Olímpicos, en los que debuta. Así recuerda, en COPE, cómo empezó todo: "Con 13 años probé el tiro con arco en un campamento de verano, me gustó mucho y al volver a casa le dije a mi padre de apuntarnos juntos. A los cuatro meses de empezar fui a un campeonato de España y a partir de ahí me fui interesando más".

Ahora, la próxima cita es este viernes en París. Una ciudad que hasta el 11 de agosto se convertirá en el epicentro del deporte mundial.

Desde la inauguración en barco por el río Sena hasta la final de baloncesto femenino que pondrá el broche a los juegos, la capital francesa está ya lista para acoger a miles de atletas. Unos deportistas que, como Elia, enfilan ya su última semana de entrenamientos, aunque realmente, lo que supone para un participante llegar a esta cita se condensa en cuatro años de competición, de resultados y de regularidad.





"Han sido años duros, pero he disfrutado mucho del proceso y eso me ha ayudado a conseguir los resultados. Ir o no, no depende de ti al 100%", explica la deportista en 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE.

El camino hasta los juegos no lo ha recorrido sola. La familia, los amigos, los entrenadores están siempre ahí. Pero eso sí, en el momento clave, a quien tienes al lado y la persona en la que tienes que confiar es un compañero.

Un dúo de debutantes

Pablo Acha completa el dúo de tiradores que van a representar a España en París. Elia entró en el equipo nacional en 2018 y desde entonces, un recorrido largo, pero repleto de buenos resultados, como los alcanzados en distintos campeonatos de España y de Europa, ha culminado con la clasificación para los Juegos Olímpicos.

Juntos han conseguido hacerse un hueco en esa lista de atletas llamados a competir en Francia: "Más que compañeros somos amigos y eso es lo que nos ayuda a tener más confianza. Entrenamos juntos todos los días y sabemos bien qué necesita la otra persona para poder rendir".

Pablo también debuta en unos Juegos Olímpicos tras haberse quedado a las puertas de los anteriores, disputados en Tokyo. Fue un golpe duro, pero esa es la vida del deportista de alto rendimiento, llena de grandes victorias y también de alguna decepción. Con la mente puesta en conseguir disputar unos juegos se puso a trabajar y así explica ahora como lo ha conseguido

"No ha habido una tecla concreta, ha sido una serie de circunstancias. Lo hemos ido trabajando, para Tokyo me quedé a las puertas, pero seguí trabajando para seguir siendo un deportista completo", explica el joven burgalés de 27 años.

Cuenta también que llega un momento en el que todo se hace con el foco puesto en el Tiro con Arco, o en la diana, podríamos decir. Desde la alimentación, hasta las horas de sueño.

Él dice que son muchas tardes de entrenamiento y que algunas veces las cosas no salen como desea, pero a la hora de la verdad, explica, el que la sigue la consigue. Ahora, la perspectiva desde la que mira estos juegos es la de disfrutar y competir al máximo

"A nivel personal, mi objetivo es disfrutar un montón porque llevo mucho tiempo luchando por estar ahí. Si disfruto saldrá mi rendimiento y es probable que saquemos muy buenos resultados", añade.

Elia y pablo ya están en París, preparados para disputar la semana más importante de su trayectoria en el tiro con arco. Eso sí, la recompensa es nada menos que la oportunidad de pasar a la historia del deporte.

Dos Juegos Olímpicos con tan solo 21 años



Algo distinta es la historia de Iris Tió. Ella también está en París y es una de las deportistas que forma parte del equipo de natación sincronizada. Pero Iris, a sus 21 años, y a diferencia de Elia y pablo, no debuta en unos Juegos Olímpicos, sino que ya estuvo en Tokyo en 2021. La pasión que siente por este deporte es algo que solo se entiende escuchándole hablar sobre cómo empezó todo

"Mis inicios fueron con cinco años porque vi a Gemma Mengual en la tele. Me encantaba bailar, estar dentro del agua y me enamoré de la sincronizada desde el primer tiempo. Empecé a competir con nueve años y con 15 entré al equipo nacional", explica en COPE.





Ahora, 17 años después, está lista para volver a competir en unos juegos. Una prueba a la que llega en el mejor momento de su carrera.

Y es que desde 2021, Iris no ha parado de conseguir medallas. En los últimos tres mundiales ha conseguido un oro, una plata y 4 bronces entre las distintas modalidades en las que compite, medallas a las que se suman los dos oros de los juegos europeos en 2023 y la victoria en el campeonato de Europa este mismo año.

Ahora es el momento de darlo todo en los Juegos Olímpicos: "Pase lo que pase en París, quiero disfrutarlo, sobre todo porque todo el equipo nos lo merecemos porque hemos trabajado muchísimo. Demostrar que somos un equipo fuerte".

Vamos a ver, por tanto, hasta donde llega el equipo femenino de natación sincronizada que ya en Tokyo clasificó para las finales y se quedó cerca de las medallas. Una selección que, a lo largo de la historia, por cierto, ha conseguido 3 platas y un bronce, pero a la que el oro se le resiste.

Este viernes arrancan los juegos olímpicos o, al menos, es el día de la ceremonia inaugural en la que veremos a muchos de los atletas recorrer en distintas embarcaciones el río Sena. Aunque realmente hay disciplinas, las que se disputan por equipos, que arrancan un poquito antes. Es el caso del fútbol masculino, o el rugby-7, que comienzan el miércoles 24, o el balonmano y fútbol femenino, que hacen lo propio el jueves 25.