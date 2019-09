Ángel Correas: "Este martes, el Rey podría dar jaque mate a la legislatura"

Audio

La gota fría, que ahora llamamos también DANA, no es algo nuevo. No ha sido la primera vez, y seguramente no será la ultima, aunque puede que haya sido la peor que hayamos conocido.

Tampoco es la primera vez, ni será la última que hablamos de la necesidad de cuidar y limpiar los margenes de los ríos y de aplicar una política urbanística responsable que límite la construcción en zonas que puedan inundarse.

Lo que si es nuevo, es esa sensación de que algo está cambiando en el clima. Solo es una sensación, que muchos podemos compartir y otros no. Desconozco si todo esto tiene algo que ver con el llamado cambio climático pero en las últimas horas hemos recordado en la Línea Editorial de COPE el hecho comprobado de que la temperatura del Mediterráneo ha aumentado en más de 1 grado. Si tenemos en cuenta que esto de la gota fría, muy en resumen, se produce por la confluencia de aire frío con el aire más cálido del mediterráneo que asciende, algo puede tener que ver.

Ahora los ayuntamientos, los gobiernos regionales de estas zonas afectadas tienen dos objetivos; el primero recuperar la normalidad y el segundo conseguir la declaración de zona catastrófica. Ayer el presidente en funciones y varios ministros acudieron a la zona e hicieron lo que está en el manual, prometer todos los esfuerzos necesarios para ayudar a los afectados.

Después, vuelta a Madrid de Pedro Sánchez para preparar la semana que tenemos por delante, la última semana del periodo de negociaciones para conseguir los apoyos que necesita. El tiempo de descuento.

En esta partida de ajedrez político llevamos seis meses de movimientos estériles entre PSOE y Podemos y ahora se mueve el Rey... literal. Felipe VI empieza mañana a las 10 de la mañana la ronda de consultas con los partidos políticos. 45 minutos por reunión para sondear si apoyan o no al candidato socialista. Ocho reuniones mañana lunes y siete el martes, la última con el propio Pedro Sánchez a las seis de la tarde.

Este mismo martes, el Rey podría dar jaque mate a la legislatura si anuncia que no hay candidato porque no hay suficientes apoyos. Y por el momento, no los hay.

Podemos sigue anclado en el Gobierno de coalición y al PSOE, esto le viene muy bien para desviar las culpas. Ciudadanos y el Partido Popular no tienen ninguna intención de abstenerse.

A estas alturas, después de seis meses mareando la perdiz, lo que vaya a pasar el martes es un misterio para muchos aunque otros tienen claro que Sánchez no tendrá los apoyos y, por lo tanto, habrá nuevas elecciones generales el 10 de noviembre. La cuarta en cuatro años, y luego habrá quien se extrañe porque puede subir la abstención.

Como ya hemos visto de todo, siempre nos queda un hueco para la sorpresa y que Unidas Podemos acabe por acatar todas las exigencias del PSOE, in extremis. Es decir, apoyo incondicional sin esperar nada a cambio. Eso es amor, aunque lo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, por ahora, sea solo política.