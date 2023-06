Herraiz, sobre Sánchez y el PSOE: "Su cortejo permanente con Bildu les ha castigado y ha perjudicado al PNV"

Audio

Muy buenos días. Bienvenidos a La Mañana del Fin de Semana de COPE de este 3 de junio. Si tienes planes al aire libre para hoy, hazlos cuanto antes. O, al menos, antes de que llegue la tarde. Se va a repetir el patrón de los últimos días. Lluvias y tormentas por la tarde en buena parte de España. Hay alertas porque pueden estar acompañadas de granizo en el interior de la mitad norte, Baleares y las montañas del sureste peninsular.

Y nos lo queríamos perder. Decíamos la semana pasada que lo mejor de la jornada de reflexión y del día de las votaciones es que nos librábamos del tostón de los mítines. Llega Sánchez, adelanta las elecciones y pone fin a cualquier tregua.

En el PSOE siguen digiriendo el mal resultado de las municipales y lo hacen mirando más hacia su izquierda. El desplome de Podemos y todas las variantes de la izquierda más radical les han cerrado la puerta a coaliciones como las que han mantenido esta legislatura en la comunidad valenciana, Aragón o Islas Baleares.

¿Ese hundimiento les va a impedir, unido a su caída, les van a impedir seguir en Moncloa? Esa es ahora mismo una de las claves y de ahí que el protagonismo de estos días, en la izquierda más a la izquierda, sea para Yolanda Díaz y su partido Sumar.

Esta semana que entra es decisiva. ¿Por qué? Porque el viernes, que será 9 de junio, finaliza el plazo para que se registren las coaliciones de partidos que concurrirán unidos a las elecciones generales. Ese es el primer paso. Luego tienen cinco días más para registrar las listas, que esa es, ahora mismo, una de las grandes batallas entre Podemos y Sumar, entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. No se van a pelear tanto por las ideas o los programas, que eso a estas alturas les importa poco. La discusión es por quién decide nombres, quién tiene más peso y si van a poder colocar a los suyos en puestos de salir elegidos.

Por eso, hay un movimiento con el que han querido mandar un mensaje muy claro a Ione Belarra y a Irene Montero. Es el paso a un lado que ha dado el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Es el aún el líder de Izquierda Unida, de lo poco que queda de este partido, y ha anunciado que lo va a seguir siendo, aunque renuncia a ir en ninguna lista. Es un apoyo claro de Yolanda Díaz y ella ha aprovechado su decisión. Aplauso, previsto, y mensaje encubierto, sin citarlas, para sus dos compañeras de partido en el Consejo de ministros.

Menos de una semana tienen por delante y habrá acuerdo o no dependiendo de lo que ordene Pablo Iglesias, que es el que maneja todos los movimientos de su partido entre bambalinas.

Alberto Garzón no irá por tanto en las listas de Sumar y agota la legislatura como ministro de Consumo en una legislatura en la que se ha visto obligado a revindicar su cargo y su sueldo cada cierto tiempo.

Es un ministerio de esos de cuota. Algo había que darles a los chicos-chicas de Unidas Podemos y este era un caramelito que se podía haber resuelto con una simple dirección general.

Pero, no, había que colocar a Garzón y de ahí la reivindicación permanente de su cargo con ocurrencias diversas. Recordarán cuando se echó encima al turismo, al que acusó de sector estacional, precario y de bajo valor añadido. Que no escondan entonces en las listas del paro los fijos discontinuos para enmascarar las cifras de desempleo. Pero de eso ni ha hablado ni va a hablar Garzón. Sí lo hizo con aquella convocatoria de juguetes para denunciar los juguetes sexistas. No le gusta a Garzón que las niñas jueguen con muñecas y los niños con coches. Y luego, ha estado siempre muy atento por nuestra salud. Para que no comiéramos más carne de la cuenta. Y eso provocó incluso la respuesta irónica del presidente del Gobierno.

A Garzón le queda en el ministerio un suspiro y eso hay muchos sectores, como el de la ganadería, que lo va agradecer.

Estábamos pendientes del escrutinio del voto emitido desde el exterior en Asturias. En el Principado el Partido Popular albergaba todavía ciertas esperanzas de poder Gobernar. Pero ese recuento no cambia nada y el socialista Adrián Barbón podrá pactar con la izquierda extrema para seguir al frente del Gobierno asturiano.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El único cambio se ha producido en la Comunidad de Madrid. Es intrascendente. En ese último recuento, el PP de Ayuso pierde un diputado que gana Vox. Se queda con 70 escaños que no le afectan a su holgada mayoría absoluta.

De todo lo que nos dejó las elecciones del pasado domingo hay un resultado que hay que analizar con perspectiva de pasado y sobre todo de futuro, porque es un buen indicador de lo que puede pasar el 23 de julio. El 28 de mayo no hubo elecciones autonómicas en el País Vasco, son en 2024, pero sí municipales, como en toda España, y también comicios en la comunidad foral.

Como dato global, Bildu avanzó en todo el País Vasco, se situó como primera fuerza en Vitoria, se quedó a un puñado de votos de ganar en San Sebastián mientras el PNV sufrió un retroceso generalizado en las principales ciudades y municipios vascos.

Detrás de esto hay una parte, no todo, que se explica por una cuestión evidente. Bildu ha sido socio prioritario del PSOE en Madrid durante estos últimos 4 años. Con este acuerdo, que ha ido desde los presupuestos, a la ley de vivienda, pasando por la ley de memoria democrática, Sánchez ha facilitado un blanqueamiento mayor a los herederos de ETA. Esto también lo ha pagado el PSOE, con un castigo en el conjunto de España y con ese lema que les ha perseguido durante toda la campaña y les va a perseguir: “que te vote Txapote”.

No lo va a reconocer abiertamente nunca en público, pero Sánchez ha entendido ese mensaje. Su cortejo permanente con Bildu les ha castigado y, de forma coyuntural, ha perjudicado al PNV.

Ahora la estrategia pasa por distanciarse de los de Otegi. Y el líder de los proetarras ya se lo ha dicho claro: pero qué hacen ahora, la gente no es boba, llevamos cuatro años juntos. Y a así es.

Pero a siete semanas para las generales, no les queda otra. Tienen prisa. Mucha prisa. Y por eso el rápido acuerdo que han alcanzado el PNV y el PSE con un reparto, en un principio simple, pero que en su desarrollo tendrá más de un tropezón.

El PNV apoyará al PSE donde los socialistas hayan sido la fuerza más votada. Y el PSE dará sus votos a los nacionalistas en aquellos lugares donde sea al revés.

Esto permitirá al PSE gobernar en el Ayuntamiento de Vitoria, donde ganó Bildu, y a los de Urkullu gobernar la Diputación de Guipuzcoa. Este reparto lo han hecho entre los dos sin contar con el PP, cuyo apoyo es imprescindible. No es la primera vez que piden el apoyo gratis del PP y luego les insultan y les menosprecian. A ver cómo les sale ahora. El acuerdo, PNV y PSE tienen previsto llevarlo a más de una treintena de ayuntamientos donde no hay mayoría absoluta de ninguno de los dos.

¿Y Navarra qué? Si el PSOE no deja a Bildu que gobierne en el ayuntamiento de Pamplona, los de Otegi se van a resistir a apoyarles en el Gobierno de la comunidad foral. Esta ha sido una de las grandes mentiras que más ha perseguido a Sánchez. Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 20 veces, que repitió tan enfadado en aquella entrevista en televisión. Dentro de dos sábados sabremos qué cocinan en el ayuntamiento de la capital navarra, y lo otro puede esperar.

Y tenemos los datos del paro del mes de mayo que, si no le quitas el maquillaje, en términos generales son buenos. Es bueno que el paro baje en casi 50.000 personas. No lo es tanto que lo haga la mitad que hace un año.

También es positivo que la contratación avance hasta los 20 millones 800.000, pero es una cifra que esconde a los indefinidos a tiempo completo con temporales y fijos discontinuos. Tenemos 600.000 afiliados que hace un año, pero donde antes trabajaba uno ahora lo hacen tres. ES decir, los nuevos contratos contemplan menos horas.

Esta es la realidad del mercado laboral en España y el Gobierno, como era de esperar, se queda con la letra grande y no baja a la pequeña.

Lo de maquillar las cifras, lo de recurrir a eufemismos para contar lo que no es, no le ha salido bien al PSOE en las municipales y autonómicas. La gente es menos ingenua de lo que muchos se creen. Y la realidad es que España sigue a la cabeza de Europa en materia de desempleo y de forma destacada lideramos también la tasa de paro juvenil.