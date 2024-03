Herraiz: "El objetivo es evidente: revelar secretos para atacar a Ayuso y tapar la trama de los Koldos"

Audio

Desde las 6, te venimos acompañando en La Mañana del Fin de Semana de COPE. Es el último sábado del invierno y la primavera, que entra oficialmente, el miércoles, pide paso sin avisar. En Murcia van a rozar los 30 grados, los 20 los van a superar con creces en toda la mitad sur y luego en el norte pues ahí tenemos los 24 grados que van a alcanzar en Bilbao o los 21 de Pamplona y Logroño.

Hoy es noticia la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía de quién depende… Y, por eso, Álvaro Ortiz, fiscal general del estado, está siendo otra herramienta fundamental en el señalamiento del Gobierno y de sus terminales mediáticas contra Alberto González Amador, que así puede que no te diga nada, pero que, si te cuento que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, así se despejan todas las dudas.

¿Qué ha hecho la Fiscalía? El Mundo ha publicado que fue el propio máximo responsable del ministerio público, que fue Álvaro García Ortiz el que dio orden para que se difundiera una nota con las conversaciones secretas entre la propia Fiscalía y el novio de Ayuso.

Y mira que no nos extraña absolutamente nada que el Fiscal General del Estado trate de ayudar a Sánchez y a los suyos en su persecución contra la presidenta de la Comunidad de Madrid:

1. Al Fiscal General le hemos visto participando en mítines del PSOE.

2. El Supremo ha sentenciado que incurrió en una desviación de poder evidente, ascendiendo a la máxima categoría de la carrera fiscal que fue su mentora en el cargo: Dolores Delgado, ex ministra de Justicia socialista.

3. Por esta razón, el Consejo General del Poder Judicial consideró que Álvaro García Ortiz no era idóneo para el cargo.

Esto es un elemento más que añadir a la querella que va a presentar la pareja de la presidenta madrileña y que, como te adelantó Herrera en COPE, mira a dos frentes más. Uno es la propia agencia tributaria y luego está la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que ejerciendo de pitonisa o de bruja Lola adelantó los detalles de algo que iba publicar la prensa horas antes de que el primer medio lo hiciera.

Montero ha negado después haber dicho lo que realmente dijo. Y a sus dotes adivinatorias también añade una destreza poco conocida para desmentir lo que está grabado.

En todo caso, lo del Fiscal General, lo de la ministra, lo de la Agencia Tributaria lleva todo al mismo sitio que se simplifica en una frase: revelar la información fiscal de un ciudadano es delito. Y aquí -lo adelantaba Herrera ayer- hay que mirar al artículo 417 del Código Penal que se refiere a los funcionarios y autoridades que revelen información que posean por razón de su cargo.

En los casos más leves, puede acarrear una multa y la inhabilitación, pero cuando esa información filtrada genera un daño a un particular, podría pedirse incluso de 2 a 4 años de prisión. Veremos.

El objetivo es evidente: revelar secretos para atacar a Ayuso y ya de paso tapar la trama de los Koldos, la prórroga de los Presupuestos y la aprobación de la amnistía.

¿De la amnistía que es lo último?

El informe de la Comisión de Venecia, un organismo casi desconocido por la gran mayoría, que depende del consejo de Europa y que emite informes no vinculantes. Aquí el Ejecutivo sigue con su particular juego de hacerse trampas al solitario. Omite lo que no le interesa y explota los argumentos con los que justificar su polémica norma.

Se agarran a que este tipo de leyes de amnistía se han aprobado en otros países, pero omite la crítica que, en el caso español, se hace para beneficiar a un grupo determinado de delincuentes, con nombres y apellidos, y todo con el objetivo de seguir en el poder a costa de siete votos.

Destacan que no hay vulneración de la separación de poderes, pero ocultan dos exigencias básicas: reducir el alcance temporal y la cobertura de la ley.

Es decir:

1. Que no tiene sentido abarcar un perdón tan amplio, desde noviembre de 2011 hasta noviembre del 23, aunque con ello quieran perdonar los pujoles y todos los que se han forrado con el proceso separatista.

Y dos: que para dar más garantías al prófugo de ser amnistiado se han incluido en el perdón los delitos de terrorismo y de alta traición. Estas objeciones, y una lista más larga, será bueno recordarla cuando escuchen a Bolaños y al resto de ministros pregonar que la comisión de Venecia avala por completo la ley de amnistía.

Elecciones catalanas

Y en esto de la amnistía, la pregunta que más se repite es cuándo va a volver Puigdemont. El adelanto de las elecciones catalanas al 12 de mayo ha reabierto la carrera encarnizada entre Esquerra y Junts.

Estos últimos, el partido del fugado va a decidir la semana que viene si Puigdemont es el candidato a esas elecciones autonómicas. Y sobre su vuelta, el que ha dado alguna pista es su abogado, Gonzalo Boye. Este Boye ya sabes que fue condenado por el secuestro de ETA a Emiliano Revilla.

Con estos antecedentes, este abogado, Gonzalo Boye, ha sido uno de los artífices jurídicos de la ley de Amnistía. Y en RAC1 adelantaba que está dispuesto a asumir el riesgo de volver a España y ser detenido.

Ahí Sánchez tendría un problema, Houston tenemos un problema, para el que ya se inventaría algo.

Elecciones rusas

Y luego tenemos elecciones en Rusia Con un régimen tan dictatorial como es el de Putin suena a broma -muy pesada, eso sí- hablar de una de las herramientas fundamentales de cualquier democracia como son unas elecciones. Pero sí, hay comicios presidenciales en un país que supera los 143 millones de habitantes, que es tres veces más la población española.

Son tres días de votación, lo hacen desde ayer y lo van a seguir haciendo hasta mañana y nadie tiene ninguna duda: Vladimir Putin será reelegido presidente y va a continuar en el Kremlin otros seis años. Hasta 2030.

Hace tiempo que Putin convirtió las elecciones en un auténtico paripé, en un proceso a su medida, para el sonrojo de eso que llamamos comunidad internacional, incapaz de pararle los pies. Da igual que vayan cayendo opositores en circunstancias sin aclarar, como la muerte de Alexei Navalni, hoy justo hace un mes. Da igual que no se garantice ningún tipo de libertad, mucho menos el de información, con el cierre de medios de comunicación y el encarcelamiento de periodistas. Putin sigue a lo suyo y es el hombre que más tiempo ha ocupado la presidencia de Rusia desde el dictador soviético Josef Stalin.

Y todo en medio de la guerra de Ucrania. ¿Te acuerdas cuando EEUU y el conjunto de la Unión Europea se pusieron dignos anunciando sanciones? Parecía el fin de Putin y de su régimen. Pues no, no se ha cogido ni un constipado. Por cierto, en el colmo del desafío, Moscú va a colocar urnas en los territorios ucranianos ocupados ilegalmente.

¿Qué va a pasar?

Es muy fácil de deducir si tenemos en cuenta que los tres supuestos contrincantes apoyan incondicionalmente al Krelim. Así que, si atendemos a algunas encuestas, ganará Putin, con el 80, el 85% de los votos o lo que nos quieran contar. Y lo tiene ya todo atado para seguir, si quiere, hasta 2036.

Mientras en occidente seguiremos pensando en los negocios con Rusia a ver si el libre comercio ablanda sus ansias tanto imperialistas como dictatoriales.