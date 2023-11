Audio

Muy buenos días. Sigues en LA MAÑANA DEL FIN DE SEMANA DE COPE. Hemos llegado ya a 18 de noviembre, que viene con los últimos coletazos del veranillo de San Martín a la espera de que llegue el frío a partir de lunes.

La cita de este sábado se sitúa en la plaza de Cibeles de MADRID. Un centenar de organizaciones convoca una concentración con un lema que admite pocas dudas de la intencionalidad: “No en mi nombre, ni Amnistía, ni autodeterminación. Por la libertad, la unidad y la igualdad”.

Detrás de los convocantes hay plataformas o foros de muy diferentes sensibilidades políticas. Esta vez no convoca ningún partido, aunque apoyen el acto PP y Vox. Son entidades de la sociedad civil. Sin siglas, sin militancia activa en la política. Ahí está NEOS, Foro España Cívica, Unión 78, Fundación Foro Libertad y Alternativa, Sociedad civil catalana, Pie en Pared. En fin. Así hasta casi 100.

Para que te hagas una idea. La lectura del manifiesto final va a ser coral. Escucharemos al filósofo Fernando Savater, que no es sospechoso de ser un peligroso fascista. También participará el escritor Andrés Trapiello, que tampoco pueden decir de él que sea un recalcitrante ultraderechista. Y lo mismo de Júlia Calvet, que es la presidenta de S´ha Acabat, ese colectivo nacido en la universidad catalana para hacer frente al separatismo. O el eurodiputado Paulo Rangel, del partido socialdemócrata portugués.

Por eso los convocantes quieren que la protesta de hoy sea trasversal, esa palabra que algunos se pretenden atribuir en exclusiva con el único objetivo de justificar los pactos de Pedro Sánchez. Llaman a gentes de derechas, de centro y de izquierdas. Convocan a ciudadanos que no comparten una AMNISTÍA que vulnera el principio de igualdad ante la ley. A españoles que ven en peligro el estado de derecho, que queda al arbitrio de los que mandan. Y, en definitiva, a aquellos que se resisten a mirar hacia otro lado ante el debilitamiento del orden constitucional que ha garantizado la paz y el progreso durante 45 años. Mariano GOMÁ es el presidente de una de las organizaciones convocantes: FORO ESPAÑA CÍVICA.

La protesta estaba prevista desde hace bastantes días y llega en una semana especialmente relevante. Empezó el lunes con el registro de la ley de AMNISTÍA para satisfacer a delincuentes separatistas, continuó el miércoles con el inicio del debate de investidura, siguió el jueves en una votación sin sorpresas que terminó con la mayoría absoluta de Sánchez y concluyó ayer con la promesa ante el rey del presidente del Gobierno.

Este trámite, rodeado de la solemnidad del momento y ante las principales autoridades del Estado, NO deja de chirriar cuando el que pronuncia lo que acabas de escuchar es Pedro Sánchez. “Prometo guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. Esto entra en una colisión directa cuando repasamos las intenciones de los partidos con los que ha pactado Sánchez.

El presidente va de la mano de un amplio grupo de diputados que, directamente, y no lo ocultan, son anti constitucionalistas. Por eso le han forzado asumir la ley de amnistía. Y, por eso, le van a forzar a convocar un referéndum de autodeterminación. Que lo revestirán de consulta o de paripé con urnas, pero es el gran objetivo de los de JUNTS y Esquerra que van a mantener al presidente desde el minuto uno en la cuerda floja.

Es lo que nos espera ahora. Aunque haya parecido difícil, lo de las negociaciones de la investidura ha sido un juego de niños comparado con lo que le viene a Sánchez a partir de ahora. Que prepare el botiquín con OMEPRAZOL, con ALMAX e incluso con FORTASEC, porque comienza una legislatura con ardores de estómago permanentes y con una diarrea continua.

Lo inmediato es saber quién acompañarán a Sánchez en el Consejo de ministros. Y viendo quién ha comandado el ritmo de los pactos, lo de menos son los nombres. El caminar del Gobierno de España, en estos primeros compases, lo va a dirigir un fugado de la justicia desde Waterloo y una vez se ejecute la ley registrada el lunes un amnistiado desde Barcelona. Todas y cada una de las decisiones relevantes que tome el Ejecutivo van a estar condicionadas por la presión de sus socios separatistas.

Por eso importa poco los nombres. Se habla de opciones para ex presidentes autonómicos como Ximo Puig o incluso Vara o el canario Ángel Víctor Torres. Personas muy próximas a Sánchez como Antonio Hernando Vera. Da igual. se hará lo que diga Sánchez, pero siempre condicionados por lo que le ordenen a él Puigdemont y el resto de indepes. No tengan duda: manda el prófugo.

El resto de ministros, pues los que decida Sánchez. El número y los nombres. Después de presidir el consejo de ministros más numeroso desde la transición, no será mayor, pero tampoco mucho más estilizado. ¿Cuándo se hará pública la composición? Cuando quiera Sánchez y se aclaren los de Sumar con los de Podemos, que siguen en su particular batalla. Una vez vetada y requetevetada IRENE MONTERO, la ministra suelta violadores, hay un pulso del que saldrá arrodillado PODEMOS, tragando como tuvo que tragar en la elaboración de las listas o sumido en la irrelevancia durante la negociación. De momento, han evitado que el actual secretario de estado de derechos sociales, Nacho Álvarez, sea ministro, porque era propuesta de Yolanda Díaz. Y el que ha sido uno de los cerebros económicos de la formación morada ha dicho... ¿Qué no queréis que sea ministro? Ahí os quedáis, Belarra, Montero y compañía que yo me voy.

Se habla de un gabinete con mayor relevancia política para hacer frente a la que se le viene encima. Pero eso es puro pose. ¿Recuerdan lo que se dijo de Nadia Calviño o de José Luis Escrivá, el titular de Seguridad Social? Cuando llegaron al Gobierno trataron de convencernos de que tenían un perfil técnico. Y es mezclarse con Sánchez, y a todos les sale la vena más sectaria, esa que habla de levantar muros para deslegitimar a media España, a la que no ha votado ni al PSOE ni a ninguno de sus socios.

Y hoy nos estamos haciendo eco de las protestas de los sindicatos policiales por la presión de los dirigentes de VOX a los operativos que cada noche y van 15 vigilan la seguridad en el entorno de la sede del PSOE de la calle FERRAZ.

Aquí lo primero que hay que decir es que la mayoría de los manifestantes son pacíficos. Ha habido noches que se han juntado en las inmediaciones de la sede socialista 8.000 personas. Otras 4.000. Ayer un millón. Y hay que destacar que SÓLO una minoría son radicales infiltrados que tratan de reventar esta protesta.

Enfrente hay un dispositivo, que actúa a través de las órdenes de sus mandos. Y de forma mayoritaria también están siendo proporcionadas. Pero aquí hay excepciones que están quedando en evidencia en las imágenes. Así que al agente de los antidisturbios que quiera ser más Marlaska que el Marlaska, que se le investigue, se le expediente si se ha excedido y se le castigue.

Lo que no es asumible es que un representante público, como es el vicepresidente de VOX, Javier Ortega Smith, lleve dos noches dirigiéndose a los agentes y cuestionando su actividad. Todo, por supuesto, rodeado de cámaras y esperando una respuesta que le convierta en una especie de mártir.

Esto no ayuda para nada a calmar los ánimos. Todo lo contrario. Si se han producido excesos y Ortega Smith tiene pruebas que se vaya a la Justicia. Es lo que han hecho, por ejemplo, los periódicos El Mundo y El Español después de la detención de dos de sus periodistas, un arresto que califican de ilegal y arbitrario.

Pero de ahí a ir cada noche, situarse frente a los mandos policiales y frente a los agentes del operativo en Ferraz, sabiendo que te están grabando, para justificarte y hacerte el importante ante los tuyos pues va un trecho.

Ya digo que hay policías de la UIP que parece que quieren hacer más méritos de la cuenta. Y que hay mandos, de otras unidades, que no están nada de acuerdo con cómo están interviniendo determinados agentes de forma puntual. Pero no se puede hacer una enmienda a la totalidad. Y eso es lo que pretenden algunos sin calibrar las consecuencias de su actitud.